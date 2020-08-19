Мария Погребняк похвасталась горячей фотосессией с мужем

«Мы никогда так раньше не делали. И я не про романтики в отеле, а про совместную hot-фотосессию!! Представляю ее вам первым, ведь всегда первоисточником новостей о нашей жизни является мой Инстаграм и все эксклюзивы выходят здесь. Мой муж, который каждый день на завтрак предлагает мне выбросить телефон, всегда был резко против фоток в инстаграм. Но я уговорила. Когда я увидела фото-работы, я сначала не хотела их вообще никому показывать, слишком они получились горячие! Некоторые фото так и останутся лишь для нас, некоторые для внуков, чтобы они увидели, какими Бабушка и Дедушка были в возрасте с 30 до 40, И как жалко, что у нас не было такой красивой фотосессии десять лет назад!! Всем парам, многодетным родителям особенно, советую: фотографируйтесь, фотографируйтесь больше! Оставляйте в цифре и на бумаге доказательство того, какими вы являетесь: страстными, любящими, вдохновлёнными», - написала она.