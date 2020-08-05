26-летнюю Милану Тюльпанову раскритиковали за «переделанный» нос и слишком пухлые губы

«Очень красивая», «Да просто диснеевская принцесса как по мне», «Да не то слово сразу видно ухоженная девушка», «Вот это шикарный макияж, мне глядя на вас тоже захотелось такой себе сделать. Просто идеал моей красоты, мне бы быть такой красивой», «Много я за свою жизнь видела красивых девушек,но настолько красивых впервые», — хвалят одни подписчики.

«Пластиковая кукла... изуродовала себя и потеряла индивидуальность и природную красоту», «Милана, вы красивая, но эти губы перебор», «Вы и так красивая от природы, зачем Вам эти губы», «Милана, что с вашим носом??? Вы его переделали?», «Ужасные губы», — критикуют другие.

Вполне возможно, что фильтр, который использовала молодая женщина, просто усилил скульптурирующий эффект макияжа — и скоро все мы увидим прежнюю Милану. А как считаете вы — во всем виновата обработка или пластика?