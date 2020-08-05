26-летнюю Милану Тюльпанову раскритиковали за «переделанный» нос и слишком пухлые губы
Фото: Instagram Миланы Тюльпановой
Короткое видео, которое опубликовала в своем блоге бывшая жена футболиста Александра Кержакова, а ныне — модель и бизнес-леди Милана Тюльпанова, вызвало неоднозначную реакцию публики. Не все смогли рассмотреть профессионально сделанный макияж, который демонстрировала молодая женщина, за отвлекающими моментами.
«Очень красивая», «Да просто диснеевская принцесса как по мне», «Да не то слово сразу видно ухоженная девушка», «Вот это шикарный макияж, мне глядя на вас тоже захотелось такой себе сделать. Просто идеал моей красоты, мне бы быть такой красивой», «Много я за свою жизнь видела красивых девушек,но настолько красивых впервые», — хвалят одни подписчики.
«Пластиковая кукла... изуродовала себя и потеряла индивидуальность и природную красоту», «Милана, вы красивая, но эти губы перебор», «Вы и так красивая от природы, зачем Вам эти губы», «Милана, что с вашим носом??? Вы его переделали?», «Ужасные губы», — критикуют другие.
Вполне возможно, что фильтр, который использовала молодая женщина, просто усилил скульптурирующий эффект макияжа — и скоро все мы увидим прежнюю Милану. А как считаете вы — во всем виновата обработка или пластика?
Фото и видео: Instagram/@milana_tulpanova
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