«Ты моя жизнь»: Курбан Омаров трогательно признался в любви к жене, несмотря на свои принципы
Поклонники Ксении Бородиной считают ее супруга идеальным. Иногда они ругают его за слегка неопрятный вид и не вписывающееся в принятые обществом рамки поведение, но ведь это — совершенный пустяк! Любви этой пары могут позавидовать многие!
Не считаясь с суеверным принципом «счастье любит тишину» и пренебрегая «мужским кодексом», которому они с сыном строго следуют, мужчина часто посвящает любимой супруге нежные слова.
«Непринято среди мужчин в слух восхищаться своей женщиной. Кричать на весь мир как сильно ты ее любишь. Мужчины сдержанны в эмоциях. Но когда ты влюбляешься в нее каждый день на протяжении многих лет молчать тяжело. Ты моя жизнь», — написал сегодня Курбан (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.).
Напомним, что телеведущая Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова в июле 2015 года, спустя четыре месяца после того, как врервые рассказала об их романе. Свадьбу, которая изначально планировалась на сентябрь, пришлось перенести — тогда фанаты решили, что спешка случилась из-за беременности невесты, хотя та все отрицала. Общая дочь пары, Теона, появилась на свет 22 декабря 2015 года. В июне 2016 года в молодой семье разразился скандал, но Ксении и Курбану удалось сохранить брак.
Сейчас семья живет вместе в большом доме, время от времени путешествует, отдыхает с друзьями и делится трогательными видеороликами из своей жизни. Помимо маленькой Теи, у Курбана есть сын Омар, которого телеведущая воспитывает как своего. У нее самой также есть дочь от первого брака — Мария.
Фото: instagram