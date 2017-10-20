37-летний Курбан Омаров признался в любви к 34-летней Ксении Бородиной.

Поклонники Ксении Бородиной считают ее супруга идеальным. Иногда они ругают его за слегка неопрятный вид и не вписывающееся в принятые обществом рамки поведение, но ведь это — совершенный пустяк! Любви этой пары могут позавидовать многие!

Не считаясь с суеверным принципом «счастье любит тишину» и пренебрегая «мужским кодексом», которому они с сыном строго следуют, мужчина часто посвящает любимой супруге нежные слова.

«Непринято среди мужчин в слух восхищаться своей женщиной. Кричать на весь мир как сильно ты ее любишь. Мужчины сдержанны в эмоциях. Но когда ты влюбляешься в нее каждый день на протяжении многих лет молчать тяжело. Ты моя жизнь», — написал сегодня Курбан (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.).