Поклонникам не понравился новый имидж 37-летнего Курбана Омарова

Некоторое время назад супруг Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров, стал еще более брутальным мужчиной. Глава звездного семейства перестал тщательно брить лицо, отпустил коротенькие усики. За что его жестко осудили подписчики.

«Это всего лишь малая часть сообщений которая пришла мне в direct за последнии 20 минут. Мне очень приятно, что люди настолько не равнодушны ко мне. Спасибо вам, за то что не проходите мимо. Оставлю комментарии открытыми, чтоб вы смогли высказаться вдоволь. Прошу вас не стесняйтесь. КрасивАЯ мужчина это не я», — ответил он на критику.

Вот видеоролик, за который публика так жестко раскритиковала Курбана: