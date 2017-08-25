«Небо на ладони»: Ксения Бородина с супругом устроили на улице незабываемый танец
Накануне исполнилось 37 лет супругу Ксении Бородиной — Курбану Омарову. С утра телеведущая посвятила имениннику трогательный пост в Instagram, а вечером супруги вместе с друзьями отправились в модное кафе в центре Москвы. Поздравить Курбана пришли Дарья и Сергей Пынзарь, Наталья Варвина с супругом Алексеем Михайловским, Анна Городжая и другие. Кроме того, из Канады прилетела мама Курбана — Шуанет Гаджиева.
Судя по фотографиям и видеозаписям в Instagram гостей праздника, день рождения удался. А танцы, которые возле кафе устроили именинник с супругой, запомнятся надолго!
Стоит отметить, что Ксения произнесла трогательный тост в честь Курбана: «В какие-то сложные моменты ты понимаешь, что если, не дай бог, потеряешь этого человека, то будто воздуха тебя лишили. Я очень рада что, мой муж со мной вместе идет по жизни, что мы воспитаем замечательных детей. А у нас их трое и не меньше. Мы их всех очень любим. Хочу сказать спасибо моему мужу, за то, что он дает мне право выбора и никогда не указывает на мои ошибки. И спасибо тебе за то, что ты всегда рядом».
Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. Супруги воспитывают троих детей — полуторагодовалую Теону, 8-летнюю Марусю, дочь Ксении от предыдущего брака и сына Курбана — 9-летнего Омара.
Фото: instagram