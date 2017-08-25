Стали известны подробности дня рождения Курбана Омарова

Стоит отметить, что Ксения произнесла трогательный тост в честь Курбана: «В какие-то сложные моменты ты понимаешь, что если, не дай бог, потеряешь этого человека, то будто воздуха тебя лишили. Я очень рада что, мой муж со мной вместе идет по жизни, что мы воспитаем замечательных детей. А у нас их трое и не меньше. Мы их всех очень любим. Хочу сказать спасибо моему мужу, за то, что он дает мне право выбора и никогда не указывает на мои ошибки. И спасибо тебе за то, что ты всегда рядом».