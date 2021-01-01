«Ты чудо в нашей жизни»: экс-возлюбленная Эмина Агаларова поздравила дочь с днем рождения
Фото: Starface
Бывшая возлюбленная Эмина Агаларова, модель Алена Гаврилова нежно поздравила их дочь с днем рождения. Афина родилась 31 декабря 2018 года.
«Моя жизнь! Моя Афина! Ты не случайно выбрала этот день, я знаю ! Ты настоящее чудо в нашей жизни! Здоровья тебе, моя маленькая девочка, мирного неба над головой. Пусть твоя жизнь будет окрашена только яркими красками! Я очень тебя люблю и безумно счастлива, что я твоя мама», — подписала Алена фото с милой именинницей.
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова расстались в мае 2020-го, всего через полтора года после рождения дочери. Причем, по словам Алены, она узнала о разрыве из социальной сети и отказалась комментировать это. В 2018 году влюбленные устроили пышную свадьбу с сотнями гостей. Но это был всего лишь праздник для друзей и родных, в загсе Эмин и Алена не расписывались. Поэтому развода как такового и не было.
После расставания Агаларов купил экс-избраннице и дочери шикарный дом. Максимум свободного времени он проводит с детьми.
Старшие сыновья сыновья Али и Микаил и дочь Амина живут в Баку с матерью, бывшей женой Агаларова Лейлой Алиевой. И недавно Эмин рассказал в интервью, что непременно хочет еще стать отцом.
Алена Гаврилова после разрыва с любимым впервые показала взрослого сына Рустама, которого родила от миллиардера Рустама Тарико. Парень живет с отцом и его семьей в США.
Фото и видео: Instagram Эмина Агаларова, Алены Гавриловой, Starface
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