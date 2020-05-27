Алена Гаврилова после развода с Эмином Агаларовым впервые показала своего взрослого сына

В середине мая Эмин Агаларов удивил поклонников заявлением о расставании со второй женой Аленой Гавриловой. И, судя по реакции самой модели, решение Эмина стало «сюрпризом» и для нее самой. А так как их брак не был зарегистрирован в загсе (но пышную свадьбу они отгуляли в 2018-м), то они просто разъехались.

После разрыва артист и бизнесмен продолжал публиковать в социальной сети милые фото и видео с маленькой дочерью Афиной. На все вопросы Алена Гаврилова дала категоричный ответ: дочь живет с ней и обсуждать свою личную жизнь она ни с кем не намерена.

И теперь, немного придя в себя, экс-модель показала в Instagram своего 13-летнего сына Рустама.