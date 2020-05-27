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Алена Гаврилова после развода с Эмином Агаларовым впервые показала своего взрослого сына

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Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Фото: Starface

Расставание с мужем стало для модели неожиданным и тяжелым. И эту тему в разговорах с подписчиками она закрыла.

В середине мая Эмин Агаларов удивил поклонников заявлением о расставании со второй женой Аленой Гавриловой. И, судя по реакции самой модели, решение Эмина стало «сюрпризом» и для нее самой. А так как их брак не был зарегистрирован в загсе (но пышную свадьбу они отгуляли в 2018-м), то они просто разъехались.

После разрыва артист и бизнесмен продолжал публиковать в социальной сети милые фото и видео с маленькой дочерью Афиной. На все вопросы Алена Гаврилова дала категоричный ответ: дочь живет с ней и обсуждать свою личную жизнь она ни с кем не намерена.

И теперь, немного придя в себя, экс-модель показала в Instagram своего 13-летнего сына Рустама.

Мальчика Гаврилова родила в 2007 году от миллиардера Рустама Тарико, который был старше нее на 25 лет. Но даже после рождения ребенка богач не женился на молодой возлюбленной, а через год их роман завершился.

Рустам Тарико и Алена Гаврилова

Фото: Starface

Примечательно, что за время совместной жизни с Эмином, Гаврилова сына не «светила» в социальных сетях. Мальчик учится в США, но на время карантина приехал к матери.

Напомним, что до Алены Эмин Агаларов был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. После развода они остались друзьями и вместе воспитывают двоих сыновей и дочь.

Фото и видео: Instagram, Starface

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