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«Ты больше не моя, мне жаль»: Влад Соколовский написал пронзительную песню после развода с Ритой Дакотой

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Серый слайд, который
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Влад Соколовский

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Влад Соколовский показал, как чувствует себя человек, когда его мир рухнул.

В конце прошлого года в семье Влада Соколовского и Риты Дакоты случилась трагедия: узнав об изменах мужа, певица решила с ним развестись. Не помогли ни уговоры близких, ни раскаяние неверного. Сейчас, расставшись с фитнес-блогером Натальей Сульяновой, в чьих объятиях он искал утешения, мужчина выпустил клип, в котором в очередной раз выразил все эмоции, переполняющие его трепетное сердце.

«Эта песня была написана в состоянии, когда ты находишься на так называемом моральном дне. У тех людей, которые создают любого рода творчество, есть великий дар лечить самих себя посредством этого творчества. Мы достаем из себя самые больные моменты и вытаскиваем их наружу, на холст, на тетрадь, создаем музыку и многое другое... Таким образом мы преобразуем эту энергию во что-то прекрасное, во что-то, что может помочь другим людям, столкнувшимся с похожими проблемами. Можно было бы написать целый сценарий, показать какую-то историю в этом видео, но я решил, что хочу просто показать все своими собственными эмоциями. В этом клипе постапокалиптическая атмосфера, развалины, разрушенные самолеты и заброшенные здания. И мне кажется, что примерно так человек себя ощущает, когда его мир рухнул. Здесь все по-настоящему, надеюсь, вы это оцените! Очень волнительно открывать душу такому большому количеству людей, но раз уж я выбрал такой путь, то делаю шаг вперед», — пояснил артист.

14 февраля Влад официально объявил себя свободным мужчиной. «Всех с Днем Святого Валентина! В этот раз я не влюблен», — сообщил он в блоге.

Как считаете, мужчина вновь попытается вернуться к жене, или сообщит о новом романе?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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