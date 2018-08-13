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Отец Влада Соколовского обратился к Рите Дакоте: «Прости меня, дочь моя»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Андрея Соколовского

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Андрей Соколовский опубликовал открытое письмо.

Вот уже несколько дней подряд российские СМИ обсуждают громкий развод Риты Дакоты и Влада Соколовского. Певица обвинила своего мужа в многочисленных изменах, а ее отца — в том, что тот покрывал сына. «Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца», — написала Рита в блоге. Сегодня Андрей Соколовский прокомментировал эти слова.

«Прости меня, дочь моя, за то, что так сильно люблю тебя несмотря на то, что ты сожгла все мосты и вылила эти помои на меня и всех ваших друзей (за все это время так и не поговорив со мной). Я по-прежнему твой любящий отец! Прости меня, что не знал о похождениях моего сына и не рассказал тебе об этом», — цитирует канал Super.

«Прости, что старался многому научить тебя, но так как ты всегда была занята, тебе было не до моих "бредней". Прости, что так и не объяснил, что такое настоящая любовь... Я переживаю и терплю эту боль вместе с тобой, потому что не смог объяснить, что в семье бывают проблемы и что их нужно решать сразу и только между собой», — подчеркнул глава семьи Соколовских.

Вскоре после публикации этого открытого письма мужчина удалил его.

Фото и видео: instagram

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