Отец Влада Соколовского обратился к Рите Дакоте: «Прости меня, дочь моя»

Вот уже несколько дней подряд российские СМИ обсуждают громкий развод Риты Дакоты и Влада Соколовского. Певица обвинила своего мужа в многочисленных изменах, а ее отца — в том, что тот покрывал сына. «Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца», — написала Рита в блоге. Сегодня Андрей Соколовский прокомментировал эти слова.

«Прости меня, дочь моя, за то, что так сильно люблю тебя несмотря на то, что ты сожгла все мосты и вылила эти помои на меня и всех ваших друзей (за все это время так и не поговорив со мной). Я по-прежнему твой любящий отец! Прости меня, что не знал о похождениях моего сына и не рассказал тебе об этом», — цитирует канал Super.

«Прости, что старался многому научить тебя, но так как ты всегда была занята, тебе было не до моих "бредней". Прости, что так и не объяснил, что такое настоящая любовь... Я переживаю и терплю эту боль вместе с тобой, потому что не смог объяснить, что в семье бывают проблемы и что их нужно решать сразу и только между собой», — подчеркнул глава семьи Соколовских.

Вскоре после публикации этого открытого письма мужчина удалил его.