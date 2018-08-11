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Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Риты Дакоты

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Певица сделала неожиданное признание.

27-летняя Рита Дакота и 26-летний Влад Соколовский были примером для многих пар, однако поклонники удивлены — несколько минут назад Рита в своем Instagram сообщила о разводе. «Мне очень сложно сейчас писать это, но во избежание лишних разговоров и сплетен в прессе, я обязана. С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Всё, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью - оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца. Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним, однако мне придётся пережить это ради дочери».

«Однако он отец моего ребёнка и мне придётся искать в себе силы и мудрость, чтобы у Мии был папа. Когда-нибудь эта боль утихнет, и я постараюсь простить его и снова с ним заговорить. Сейчас у нас происходит раздел имущества ( да-да, вы не ослышались, обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребёнку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада) и мне нужны силы, чтобы отстоять справедливость во имя нас с Мией. Обращаюсь к друзьям, которые прочитают это - умоляю, не названивайте в попытках поддержать, самая лучшая поддержка, которую вы можете сейчас оказать мне - не трогать и просто молиться, чтобы я смогла пережить свою трагедию. Так же я прошу вас дать мне время прожить эту боль в покое и не пытаться сделать мне ещё больнее предположениями о том что это пиар-ход или злорадствующими «танцами на костях». Спасибо».

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский познакомились на проекте «Фабрика звезд-7» в 2007 году. Романтические отношения у пары начались после встречи в 2013 году. В 2015 году молодые люди сыграли пышную свадьбу, а 23 октября 2017 года у пары родилась дочь Мия.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram

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