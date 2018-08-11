Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся

«Однако он отец моего ребёнка и мне придётся искать в себе силы и мудрость, чтобы у Мии был папа. Когда-нибудь эта боль утихнет, и я постараюсь простить его и снова с ним заговорить. Сейчас у нас происходит раздел имущества ( да-да, вы не ослышались, обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребёнку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада) и мне нужны силы, чтобы отстоять справедливость во имя нас с Мией. Обращаюсь к друзьям, которые прочитают это - умоляю, не названивайте в попытках поддержать, самая лучшая поддержка, которую вы можете сейчас оказать мне - не трогать и просто молиться, чтобы я смогла пережить свою трагедию. Так же я прошу вас дать мне время прожить эту боль в покое и не пытаться сделать мне ещё больнее предположениями о том что это пиар-ход или злорадствующими «танцами на костях». Спасибо».

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский познакомились на проекте «Фабрика звезд-7» в 2007 году. Романтические отношения у пары начались после встречи в 2013 году. В 2015 году молодые люди сыграли пышную свадьбу, а 23 октября 2017 года у пары родилась дочь Мия.