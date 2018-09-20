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«Моя ошибка преподала мне урок»: Влад Соколовский рассказал о чувствах к бывшей жене и согласился на все ее условия

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Влада Соколовского

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Влад Соколовский и Рита Дакота разведутся мирным образом.

Скандал в семье 28-летней Риты Дакоты и 26-летнего Влада Соколовского привлек к себе внимание прессы и спровоцировал бурю комментариев у поклонников. Многие из них разочаровались в изменявшем супруге мужчине. Долгое время Влад не комментировал происходящее, но несколько минут назад выступил с открытым письмом, в котором признал свои ошибки, попросил прощения перед женой и дочерью, заверил фанатов: развод будет мирным. «Моя глобальная ошибка преподала мне серьезный урок. С уверенностью могу сказать, что свои выводы на будущее я сделал. Именно за это я очень благодарен этой жесткой жизненной ситуации», — подчеркнул он.

«Мой уход в тишину позволил мне расслышать все до мелочей и увидеть всю картину более объективно. Да и не хотелось что-либо говорить, пока не были окончены важные юридические тонкости. Я пошел на все Ритины условия. Вопрос закрыт и пора идти дальше. Я очень люблю свою дочь, всегда буду рядом и сделаю все, чтобы она была счастлива. Я всегда буду по-человечески любить Риту, потому что она навсегда близкий мне человек и Мать моего Ребенка», — признался музыкант.

«Стенания воинствующих феминисток и небылицы желтых ресурсов я комментировать не буду. Мне это неинтересно. Любители грязного белья могут хоть годами рефлексировать на эту тему, это их выбор. А всем борцам за вселенскую справедливость советую оглянуться вокруг себя - не судите, да не судимы будете. Я комментирую этот вопрос только один раз, сейчас, и на этом закрываю тему», — отрезал он.

Слова раскаявшего мужа подтвердила Катя Гордон, владелица юридической компании, которая помогала паре с решением касающихся развода вопросов.

«Сегодня завершился еще один важный и долгий процесс. Процесс переговоров. От себя могу сказать: спасибо Рите и Владу, что в юридических вопросах пошли друг другу на встречу. Долгой судебной войны не будет. Спасибо что не смотря на ваши личные трагедии пошли друг другу на встречу и повели себя порядочно в первую очередь по отношению к Мие», — написала она в своем блоге.

Влад Соколовский и Рита Дакота познакомились на кастинге «Фабрики звезд — 7», но роман между ними начался лишь спустя шесть лет после окончания проекта. В 2015 году пара сыграла красивую свадьбу, а в октябре 2017 года у них родилась дочь. В августе 2018 года молодая мама рассказала о многочисленных изменах мужа и намерении развестись.

Фото и видео: instagram

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