«Моя ошибка преподала мне урок»: Влад Соколовский рассказал о чувствах к бывшей жене и согласился на все ее условия

Скандал в семье 28-летней Риты Дакоты и 26-летнего Влада Соколовского привлек к себе внимание прессы и спровоцировал бурю комментариев у поклонников. Многие из них разочаровались в изменявшем супруге мужчине. Долгое время Влад не комментировал происходящее, но несколько минут назад выступил с открытым письмом, в котором признал свои ошибки, попросил прощения перед женой и дочерью, заверил фанатов: развод будет мирным. «Моя глобальная ошибка преподала мне серьезный урок. С уверенностью могу сказать, что свои выводы на будущее я сделал. Именно за это я очень благодарен этой жесткой жизненной ситуации», — подчеркнул он.

«Мой уход в тишину позволил мне расслышать все до мелочей и увидеть всю картину более объективно. Да и не хотелось что-либо говорить, пока не были окончены важные юридические тонкости. Я пошел на все Ритины условия. Вопрос закрыт и пора идти дальше. Я очень люблю свою дочь, всегда буду рядом и сделаю все, чтобы она была счастлива. Я всегда буду по-человечески любить Риту, потому что она навсегда близкий мне человек и Мать моего Ребенка», — признался музыкант.

«Стенания воинствующих феминисток и небылицы желтых ресурсов я комментировать не буду. Мне это неинтересно. Любители грязного белья могут хоть годами рефлексировать на эту тему, это их выбор. А всем борцам за вселенскую справедливость советую оглянуться вокруг себя - не судите, да не судимы будете. Я комментирую этот вопрос только один раз, сейчас, и на этом закрываю тему», — отрезал он.

Слова раскаявшего мужа подтвердила Катя Гордон, владелица юридической компании, которая помогала паре с решением касающихся развода вопросов.