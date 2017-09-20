Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб крестила сына

«Готовы принимать поздравления. Сегодня у нас в семье большой праздник! Покрестили Андрюшку. Теперь у него есть свой ангел-хранитель и духовные родители Давид и Олечка», — написала актриса в блоге.

Поздравить Андрюшу приехала даже его прабабушка!

«В этот же день ровно 2 года назад 20 сентября мы крестили и Льва Сергеича... такое случайное совпадение... хотя ничего не бывает случайно. У Андрея и Льва именины в один день как оказалось. Братики! Эмоций много, фотографий тоже... ух! Всем хорошего настроения», — добавила она.

Напомним, что звезда сериала «Деффчонки» и ее муж, Сергей Корягин, стали родителями 25 апреля. Малыш и его старший брат живут дружно, играют вместе, очень интересуются автомобилями.

Фото: instagram.com