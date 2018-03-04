Эвелина Бледанс, Галина Боб, Светлана Пермякова и другие звезды на «Мини Мисс и Мини Мистер России 2018»

На днях в концертном зале Бородино Холл и на территории выставочного зала ТД «ЭСТЕТ» подвели итоги X Всероссийского фестиваля элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер России 2018» и VIII Международного фестиваля талантов «Гордость Нации 2018». Участниками стали дети из Комсомольска на Амуре, Иркутска, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Нижневартовска, Казани, Томска, Тулы, Ростова на Дону, Димитровграда, Кирова, Лесосибирска, Пятигорска, Судака в возрасте от 4 до 16 лет.
В жюри были замечены актрисы Галина Боб, Наталья Бочкарева, Зоя Бербер, Жанна Эппле, «Мисс Россия 2016» Яна Добровольская. В церемонии награждения поучаствовали Эвелина Бледанс, Светлана Пермякова, Согдиана и группа «Корни», а также президент конкурса Татьяна Праскова.
Гран-при «МИНИ МИСТЕР РОССИИ — 2018» получил Денис Егоров, а гран-при «МИНИ МИСС РОССИИ — 2018» — Екатерина Тан.
Награды наши своих героев в номинациях:
- «Маленькая принцесса России» (4-6 лет) — Мария Косарева
- «Маленькая жемчужина России» (4-6 лет) — Юлия Баженова
- 2 вице «Маленькая мисс России» (4-6 лет) — Полина Титова
- 1 вице «Маленькая мисс России» (4-6 лет) — Диана Харина
- «Маленькая мисс России» (4-6 лет) — Лейла Гасымова
- «Маленький мистер России» (4-6 лет) — Александр Поветкин
- «Мини мисс арт фэшн» (7-9 лет) — Алиса Кондакова
- «Мини мисс элегантность России» (7-9 лет) — Маргарита Федина
- «Мини мисс леди России» (7-9 лет) — Анастасия Турикова
- «Мини мисс достояние России» (7-9 лет) — Виталия Сапунова
- «Мини мисс совершенство России» (7-9 лет) — Азалия Ганиева
- 2 вице «Мини мисс России» (7-9 лет) — Софья Марченко
- 1 вице «Мини мисс России» (7-9 лет) — Анна Тарлинская
- «Мини мисс России» (7-9 лет) — Валерия Ларионова
- «Мини мистер России» (7-9 лет) — Марк Видяев
- «Мини мисс леди России» (10-12 лет) — София Любченко
- «Мини мисс достояние России» (10-12 лет) — Мария Карташова
- «Мини мисс совершенство России» (10-12 лет) — Анна Котова
- 2 вице «Мини мисс России» (10-12 лет) — Виктория Ким
- 1 вице «Мини мисс России» (10-12 лет) — Елизавета Мартенц
- «Мини мисс России» (10-12 лет) — Сабина Енкаева
- 1 вице «Юная мисс России» (13-16 лет) — Мария Туранова
- «Юный мистер России» (13-16 лет) — Данил Артемов
- «Мини мисс России» (13-16 лет) — Виктория Чирцова
- «Лучший национальный костюм» — Сабина Енакаева
- «Лучшее бальное платье» — Екатерина Тан
- «Талант России» — Азалия Ганиева
- В голосовании на сайте победу одержала Екатерина Зейналова
Фото: архивы пресс-служб