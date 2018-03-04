Эвелина Бледанс, Галина Боб, Светлана Пермякова и другие звезды на «Мини Мисс и Мини Мистер России 2018»

На днях в концертном зале Бородино Холл и на территории выставочного зала ТД «ЭСТЕТ» подвели итоги X Всероссийского фестиваля элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер России 2018» и VIII Международного фестиваля талантов «Гордость Нации 2018». Участниками стали дети из Комсомольска на Амуре, Иркутска, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Нижневартовска, Казани, Томска, Тулы, Ростова на Дону, Димитровграда, Кирова, Лесосибирска, Пятигорска, Судака в возрасте от 4 до 16 лет.

В жюри были замечены актрисы Галина Боб, Наталья Бочкарева, Зоя Бербер, Жанна Эппле, «Мисс Россия 2016» Яна Добровольская. В церемонии награждения поучаствовали Эвелина Бледанс, Светлана Пермякова, Согдиана и группа «Корни», а также президент конкурса Татьяна Праскова.