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Эвелина Бледанс, Галина Боб, Светлана Пермякова и другие звезды на «Мини Мисс и Мини Мистер России 2018»

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Эвелина Бледанс
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В Москве назвали «Мини Мисс и Мини Мистер России 2018».

На днях в концертном зале Бородино Холл и на территории выставочного зала ТД «ЭСТЕТ» подвели итоги X Всероссийского фестиваля элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер России 2018» и VIII Международного фестиваля талантов «Гордость Нации 2018». Участниками стали дети из Комсомольска на Амуре, Иркутска, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Нижневартовска, Казани, Томска, Тулы, Ростова на Дону, Димитровграда, Кирова, Лесосибирска, Пятигорска, Судака в возрасте от 4 до 16 лет.

В жюри были замечены актрисы Галина Боб, Наталья Бочкарева, Зоя Бербер, Жанна Эппле, «Мисс Россия 2016» Яна Добровольская. В церемонии награждения поучаствовали Эвелина Бледанс, Светлана Пермякова, Согдиана и группа «Корни», а также президент конкурса Татьяна Праскова.

Гран-при «МИНИ МИСТЕР РОССИИ — 2018» получил Денис Егоров, а гран-при «МИНИ МИСС РОССИИ — 2018» — Екатерина Тан.

Награды наши своих героев в номинациях:

  • «Маленькая принцесса России» (4-6 лет) — Мария Косарева
  • «Маленькая жемчужина России» (4-6 лет) — Юлия Баженова
  • 2 вице «Маленькая мисс России» (4-6 лет) — Полина Титова
  • 1 вице «Маленькая мисс России» (4-6 лет) — Диана Харина
  • «Маленькая мисс России» (4-6 лет) — Лейла Гасымова
  • «Маленький мистер России» (4-6 лет) — Александр Поветкин
  • «Мини мисс арт фэшн» (7-9 лет) — Алиса Кондакова
  • «Мини мисс элегантность России» (7-9 лет) — Маргарита Федина
  • «Мини мисс леди России» (7-9 лет) — Анастасия Турикова
  • «Мини мисс достояние России» (7-9 лет) — Виталия Сапунова
  • «Мини мисс совершенство России» (7-9 лет) — Азалия Ганиева
  • 2 вице «Мини мисс России» (7-9 лет) — Софья Марченко
  • 1 вице «Мини мисс России» (7-9 лет) — Анна Тарлинская
  • «Мини мисс России» (7-9 лет) — Валерия Ларионова
  • «Мини мистер России» (7-9 лет) — Марк Видяев
  • «Мини мисс леди России» (10-12 лет) — София Любченко
  • «Мини мисс достояние России» (10-12 лет) — Мария Карташова
  • «Мини мисс совершенство России» (10-12 лет) — Анна Котова
  • 2 вице «Мини мисс России» (10-12 лет) — Виктория Ким
  • 1 вице «Мини мисс России» (10-12 лет) — Елизавета Мартенц
  • «Мини мисс России» (10-12 лет) — Сабина Енкаева
  • 1 вице «Юная мисс России» (13-16 лет) — Мария Туранова
  • «Юный мистер России» (13-16 лет) — Данил Артемов
  • «Мини мисс России» (13-16 лет) — Виктория Чирцова
  • «Лучший национальный костюм» — Сабина Енакаева
  • «Лучшее бальное платье» — Екатерина Тан
  • «Талант России» — Азалия Ганиева
  • В голосовании на сайте победу одержала Екатерина Зейналова

Фото: архивы пресс-служб

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