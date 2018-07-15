Партнерские роды: звезды, разрешившие своим мужчинам присутствовать в самый ответственный момент

Антон и Виктория Макарские мечтали о ребенке целых тринадцать лет, но ничего не получалось. Когда Макарская наконец забеременела, было решено, что актер обязательно будет присутствовать на родах. Виктория уверяет, что Антон ни на секунду не отходил от нее на протяжении всего процесса появления их первенца на свет, а когда дочь родилась, взял ее на руки и долго никому не отдавал.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу