«Твой поступок — низкий»: Дакота, Кока и другие звезды осудили блогершу Инстасамку
Фото: Instagram
18 февраля на Instagram-страницах многих селебрити появились пубикации, в которых авторы осуждают поведение популярной блогерши и певицы Дарьи Зотеевой, известной в Сети под псевдонимом Инстасамка.
Скандал начался после того, как девушка опубликовала в своем блоге видео, в котором выгоняет из своего дома визажисток, которые опоздали на назначенную с блогершей встречу. Используя ненормативную лексику, Зотеева оскорбила девушек, после чего выкинула из квартиры их вещи и назвала визажисток «нищими».
Пользователей Сети такое поведение повергло в шок — от Инстасамки начали массово отписываться фолловеры. Вскоре известно, что Зотеева из-за скандала потеряла роль в мультфильме «100% Волк», где ее роль переозвучат, так как создатели прислушались к мнению зрителей и посчитали поведение звезды неприемлимым.
Вскоре осуждать горе-блогершу начали и ее звездные коллеги. Популярная певица Клава Кока, которая думала записать с Инстасамкой совместный трек, резко высказалась о ней в своих Stories. «Твой поступок — низкий» — обратилась она к блогерше.
Певица Рита Дакота опубликовала эмоциональный пост. «Я много раз была «обслуживающим персоналом», которому только что плюнула в лицо популярная девушка. Я была визажистом и горжусь этим» — заявила звезда, предложив оплатить косметику пострадавшим от рук Инстасамки визажисткам.
К осуждающим Зотееву голосам присоединилась и Юлия Савичева, которая предрекла Инстасамке скорое падение. «Судьба такая штука, она всегда все возвращает и обязательно укажет, кто в тот или иной момент был не прав» — написала певица.
Напомним, что недавно из-за громкого скандала голливудский актер Арми Хаммер лишился контракта с пиар-компанией WME. В слитой личной переписке интимного характера, которую обнародовала неизвестная девушка, актер говорит о том, что хочет съесть ее и выпить ее кровь.
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Фото: Instagram
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