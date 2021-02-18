«Твой поступок — низкий»: Дакота, Кока и другие звезды осудили блогершу Инстасамку

18 февраля на Instagram-страницах многих селебрити появились пубикации, в которых авторы осуждают поведение популярной блогерши и певицы Дарьи Зотеевой, известной в Сети под псевдонимом Инстасамка.

Скандал начался после того, как девушка опубликовала в своем блоге видео, в котором выгоняет из своего дома визажисток, которые опоздали на назначенную с блогершей встречу. Используя ненормативную лексику, Зотеева оскорбила девушек, после чего выкинула из квартиры их вещи и назвала визажисток «нищими».

Пользователей Сети такое поведение повергло в шок — от Инстасамки начали массово отписываться фолловеры. Вскоре известно, что Зотеева из-за скандала потеряла роль в мультфильме «100% Волк», где ее роль переозвучат, так как создатели прислушались к мнению зрителей и посчитали поведение звезды неприемлимым.

Вскоре осуждать горе-блогершу начали и ее звездные коллеги. Популярная певица Клава Кока, которая думала записать с Инстасамкой совместный трек, резко высказалась о ней в своих Stories. «Твой поступок — низкий» — обратилась она к блогерше.