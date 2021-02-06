После громкого скандала агентство WME растроргло контракт с Арми Хаммером

Напомним, в слитой личной переписке интимного характера, которую обнародовала неизвестная девушка, актер говорит о том, что хочет съесть ее и выпить ее кровь.

«Я на 100% каннибал. Я хочу тебя съесть. Мне нужно выпить твою кровь», — писал возлюбленной селебрити.

Помимо этого, девушка рассказала о домогательствах и насилии со стороны экс-любовника.