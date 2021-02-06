После громкого скандала агентство WME растроргло контракт с Арми Хаммером
Фото: @armiehammer/ Instagram
Напомним, в слитой личной переписке интимного характера, которую обнародовала неизвестная девушка, актер говорит о том, что хочет съесть ее и выпить ее кровь.
«Я на 100% каннибал. Я хочу тебя съесть. Мне нужно выпить твою кровь», — писал возлюбленной селебрити.
Помимо этого, девушка рассказала о домогательствах и насилии со стороны экс-любовника.
Позднее слухи начали подтверждать бывшие девушки актера. Они рассказывали, что, он, действительно, склонен к жестокости и садизму.
К слову, за ним уже и ранее замечали склонности к насилию. Так, его поклонники увидели лайки Хаммера на постах в Twitter, посвященных БДСМ-культуре. Однако после того, как актер понял, что его действия в Сети видны всем, он перестал отмечать понравившиеся ему публикации. Неплохой ход, но, как известно, интернет помнит все.
Напомним, что прошлым летом Сеть шокировал развод Хаммера с супругой Элизабет Чемберс, с которой он прожил вместе более десяти лет. Причина развода пары при этом не уточнялась.
Фото и видео: @armiehammer/ Instagram
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