Савичева впервые о реальных причинах ухода от Фадеева: «Адское логово»
Фото: @yuliasavicheva / Instagram
Исполнительница прекратила сотрудничать с компанией в 2018 году. За семь лет до этого ее отношения с шоуменом начали портиться, о чем она рассказала в новом интервью изданию Hello!: «В какой-то момент почувствовала, что Макс начал отдаляться. Я уже не могла позвонить ему и поговорить по душам, рассказать о своей жизни, а порой и о работе. Долго пыталась понять, что происходит, но пробиться сквозь толпу окружающих его людей уже не могла. Я говорю не только об артистах, но и обо всей огромной команде сотрудников компании».
По ее словам, со временем Максим Фадеев стал раздражительным и начал предъявлять ей претензии. Артистка считает, что продюсера против нее настраивали другие работники лейбла. В итоге она расторгла контракт с MALFA и «осталась практически без средств к существованию». Шоумена Савичева все равно вспоминает с теплотой, но саму компанию считает «адским логовом». Юлия вспоминает, что когда она вернулась из Португалии, где у нее родилась дочь, и была готова приступить к работе, она наткнулась на прочную стену, отделяющую ее от Фадеева. Она уже не могла общаться с ним напрямую — только взаимодействовать через сотрудников его центра.
Фото: @yuliasavicheva / Instagram
Напомним, что Юлия Савичева долгое время работала под руководством продюсера Максима Фадеева и не раз признавалась в интервью, что знакома с ним с детства, что это друг ее отца, что именно он подтолкнул ее к участию в «Фабрике звезд» и прочее, и прочее. Однако несколько лет назад Юлия резко пропала с радара общественного внимания, перестала выходить на сцену, выпускать новые песни и ездить с гастролями. Ранее сообщалось, что причина — в рождении долгожданной дочери Юлии, но в то же время ходили слухи, что на самом деле, истинная причина кроется в непростых отношениях между Юлией и Фадеевым.
К слову, недавно мы писали, как Юлия Савичева покорила поклонников детской непосредственностью. Певица, финалистка «Фабрики звезд-2» Юлия Савичева записала видео на берегу моря в Турции и восхитила поклонников своей детской непосредственностью, ролик она опубликовала в Instagram.
Фото и видео: Instagram
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