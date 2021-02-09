Савичева впервые о реальных причинах ухода от Фадеева: «Адское логово»

Исполнительница прекратила сотрудничать с компанией в 2018 году. За семь лет до этого ее отношения с шоуменом начали портиться, о чем она рассказала в новом интервью изданию Hello!: «В какой-то момент почувствовала, что Макс начал отдаляться. Я уже не могла позвонить ему и поговорить по душам, рассказать о своей жизни, а порой и о работе. Долго пыталась понять, что происходит, но пробиться сквозь толпу окружающих его людей уже не могла. Я говорю не только об артистах, но и обо всей огромной команде сотрудников компании».

По ее словам, со временем Максим Фадеев стал раздражительным и начал предъявлять ей претензии. Артистка считает, что продюсера против нее настраивали другие работники лейбла. В итоге она расторгла контракт с MALFA и «осталась практически без средств к существованию». Шоумена Савичева все равно вспоминает с теплотой, но саму компанию считает «адским логовом». Юлия вспоминает, что когда она вернулась из Португалии, где у нее родилась дочь, и была готова приступить к работе, она наткнулась на прочную стену, отделяющую ее от Фадеева. Она уже не могла общаться с ним напрямую — только взаимодействовать через сотрудников его центра.