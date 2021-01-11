«Я хочу тебя съесть»: любовница Арми Хаммера обвинила его в жестокости

Любовница актера Арми Хаммера обвинила его в жестокости и любви к садо-мазо в отношениях. Об этом пишет портал Super.ru.

В переписке, которую обнародовала неизвестная девушка, актер говорит о том, что хочет съесть ее и выпить ее кровь.

«Я на 100% каннибал. Я хочу тебя съесть. Мне нужно выпить твою кровь», — писал возлюбленной актер.

Кроме того, он вспоминает о том, как насиловал плачущую девушку, угрожая ей ножом, и рассказал случай о том, что собственноручно вырезал и съел сердце животного. Также он просил любовницу называть его «папочкой».