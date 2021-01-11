«Я хочу тебя съесть»: любовница Арми Хаммера обвинила его в жестокости
Фото: www.instagram.com/armiehammer/
Любовница актера Арми Хаммера обвинила его в жестокости и любви к садо-мазо в отношениях. Об этом пишет портал Super.ru.
В переписке, которую обнародовала неизвестная девушка, актер говорит о том, что хочет съесть ее и выпить ее кровь.
«Я на 100% каннибал. Я хочу тебя съесть. Мне нужно выпить твою кровь», — писал возлюбленной актер.
Кроме того, он вспоминает о том, как насиловал плачущую девушку, угрожая ей ножом, и рассказал случай о том, что собственноручно вырезал и съел сердце животного. Также он просил любовницу называть его «папочкой».
Ранее за актером уже замечали склонности к садизму и насилию. Так, его поклонники увидели лайки Хаммера на постах в Twitter, посвященных БДСМ-культуре. Однако после того, как актер понял, что его действия в Сети видны всем, он перестал отмечать понравившиеся ему публикации.
Прошлым летом Сеть потряс развод Хаммера с супругой Элизабет Чемберс, с которой он прожил вместе более десяти лет. Причина развода пары при этом не уточнялась.
Фото и видео: Instagram Арми Хаммера
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