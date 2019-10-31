«Три копии»: в Сети обсуждают невероятную схожесть Риты Дакоты с дочерью и мамой

А сегодня артистка показала, что ее дочь не только невероятно милая, но и очень похожа на свою мать и бабушку. Рита Дакота опубликовала в своем микроблоге детские фото себя, своей мамы и дочки.

«На первой фотке Мия, на второй — моя мама и на третьей — я. У меня все», — подписала певица фотографии.