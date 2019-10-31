«Три копии»: в Сети обсуждают невероятную схожесть Риты Дакоты с дочерью и мамой
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Фото: Instagram
29-летняя Маргарита Герасимович (настоящее имя Риты Дакоты, - прим. ред.), заявляла подписчикам в Instagram, что считает свою двухлетнюю дочь Мию идеально красивым ребенком.
А сегодня артистка показала, что ее дочь не только невероятно милая, но и очень похожа на свою мать и бабушку. Рита Дакота опубликовала в своем микроблоге детские фото себя, своей мамы и дочки.
«На первой фотке Мия, на второй — моя мама и на третьей — я. У меня все», — подписала певица фотографии.
«Вы прям все трое одинаково прекрасные», «Как будто один человек», «Бывает же такое. Три красотки», «Класснючие близняшки», «Похожи как!», «Три мини копии», — написали поклонники Дакоты в комментариях.
На днях мама Риты отметила 55-летний юбилей. Ее за красоту часто сравнивают с кинозвездами. В день рождения мамы певицы ее избранник сделал ей предложение, и Рита похвасталась, что мама скоро выйдет замуж.
А дочери певицы в октябре исполнилось два года. Праздник продолжался три дня в кругу друзей и семьи. Влад Соколовский и Рита Дакота в любви дочке и назвали ее девочкой-космосом.
Фото и видео: Instagram
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