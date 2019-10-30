«Как ты похудела»: в сети обсуждают смелое фото Риты Дакоты в кружевном белье

«Пацанское бунтарство вперемешку с женственной слабостью. Даша @bulavina всегда видела во мне эту гремучую смесь через свой объектив.

Мне 29 лет, а я так до сих пор и не определилась, кто же я. На какой я стороне. Во мне есть и сильное, и слабое, и темное, и светлое, и счастливое, и несчастное. Я все чаще задумываюсь о том, какая же я на самом деле и что же на самом деле мне нужно. Чем больше копаюсь, тем больше понимаю, что ничего не понимаю», — поделилась мыслями Маргарита Герасимович.