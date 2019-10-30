«Как ты похудела»: в сети обсуждают смелое фото Риты Дакоты в кружевном белье
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Рита Дакота поделилась с подписчиками откровенными фотографиями. На них выпускница «Фабрики звезд» позирует в розовом кружевном белье и джинсах. Сниматься в подобных смелых фотосессиях для певицы не впервой.
«Пацанское бунтарство вперемешку с женственной слабостью. Даша @bulavina всегда видела во мне эту гремучую смесь через свой объектив.
Мне 29 лет, а я так до сих пор и не определилась, кто же я. На какой я стороне. Во мне есть и сильное, и слабое, и темное, и светлое, и счастливое, и несчастное. Я все чаще задумываюсь о том, какая же я на самом деле и что же на самом деле мне нужно. Чем больше копаюсь, тем больше понимаю, что ничего не понимаю», — поделилась мыслями Маргарита Герасимович.
«Фотки обе — огонь. Рита — секс», «Шикарные снимки», «Великолепная красотка», «Рита, это ты? Совсем другая. Очень красиво», «Космическая», «Как ты похудела. Надо тебя кормить, а человек ты прекрасный!», — написали Маргарите в комментариях.
Рита Дакота переживает непростой период. Чуть больше года назад она развелась с мужем Владом Соколовским, который начал изменять ей вскоре после свадьбы. Певица признавалась, что год для нее был тяжелым, но плодотворным. После ей приписывали романы с мужчинами, с которыми она даже не знакома. Но недавно Дакота призналась, что простила экс-супруга, и сделала это ради дочери Мии, которой исполнилось два года.
Фото и видео: Instagram
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