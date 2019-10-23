«Наша девочка-космос»: Рита Дакота и Влад Соколовский нежно поздравили дочь с днем рождения
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Фото: Instagram
Дочь Риты Дакоты и Влада Соколовского Мия отмечает день рождения. Оба родителя очень нежно поздравили свою малышку в социальной сети. Рита написала, что дочь — самое большое счастье на земле. Не забыла певица поблагодарить и своего экс-супруга за дочь.
«Два года назад, в этот самый день, я наконец ‘вернулась ДОМОЙ’. Иногда мне кажется, весь мой путь был лишь для того, чтобы 23.10.217 родить этому миру Мию Соколовскую. Спасибо тебе мой @vs20 за то, что подтолкнул к самому большому моему тогда страху, если бы не ты, возможно, у меня вообще не было бы детей. Я очень ооооочень благодарна тебе! Это самый удивительный «Маугли», детеныш лучшей стаи людей. Этот человек оставит огромный след в истории, вот вспомните мои слова через 40 лет. Она чудо на этой планете. А я всего лишь ее «проводник».
Люблю тебя, Мия. Просто будь здоровенькой, а остальное мама сделает и решит. Я так счастлива что ты выбрала именно меня!!!!!», — написала Рита Дакота.
Певица также попросила своих поклонников не передавать никаких подарков для дочки на ближайших концертах, а пожертвовать небольшие суммы на благотворительность. «Если у вас был порыв как-то поздравить Мию и передать подарки на ближайших концертах, у меня есть для вас идея получше: переведите 50/100р в @domdliamamy77. Мы, кстати, покупаем им новую мебель. Потом покажу, как круто будет!», - обратилась артистка к фанатам.
Влад Соколовский тоже рассыпался в поздравлениях своего единственного ребенка. «Ты самое светлое, доброе, чистое и важное, что когда-либо было в моей жизни. Ты наполняешь своим светом всех и вся. Я не знаю, как мы все жили без тебя раньше и не могу себе даже представить такого страшного сна, в котором бы тебя не существовало! Мам @ritadakota, спасибо тебе за такое невообразимое счастье! Это лучшее, что с нами произошло. В этом видео самые разные счастливые фрагменты за этот год! Какой же кайф их пересматривать, пока эта сладость спит в соседней комнате...», — подписал выпускник «Фабрики звезд» трогательный видеоролик.
Напомним, Влад Соколовский и Маргарита Герасимович поженились и обвенчались в июне 2015 года. Но в 2018-м отношения дали трещину из-за громких измен мужа. Долгое время Рита не могла простить бывшему супругу предательства, но через год после развода призналась, что этот год был для нее замечательным. Сейчас они сохраняют хорошие отношения и вместе воспитывают дочь.
«Я тебя простила, но не вернусь к тебе», — заявила однажды Дакота в видео, которое выложила в микроблоге. Однако поклонники пары уверены, что их воссоединение — это вопрос времени.
Фото и видео: Instagram
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