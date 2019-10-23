«Наша девочка-космос»: Рита Дакота и Влад Соколовский нежно поздравили дочь с днем рождения

«Два года назад, в этот самый день, я наконец ‘вернулась ДОМОЙ’. Иногда мне кажется, весь мой путь был лишь для того, чтобы 23.10.217 родить этому миру Мию Соколовскую. Спасибо тебе мой @vs20 за то, что подтолкнул к самому большому моему тогда страху, если бы не ты, возможно, у меня вообще не было бы детей. Я очень ооооочень благодарна тебе! Это самый удивительный «Маугли», детеныш лучшей стаи людей. Этот человек оставит огромный след в истории, вот вспомните мои слова через 40 лет. Она чудо на этой планете. А я всего лишь ее «проводник».

Люблю тебя, Мия. Просто будь здоровенькой, а остальное мама сделает и решит. Я так счастлива что ты выбрала именно меня!!!!!», — написала Рита Дакота.

Певица также попросила своих поклонников не передавать никаких подарков для дочки на ближайших концертах, а пожертвовать небольшие суммы на благотворительность. «Если у вас был порыв как-то поздравить Мию и передать подарки на ближайших концертах, у меня есть для вас идея получше: переведите 50/100р в @domdliamamy77. Мы, кстати, покупаем им новую мебель. Потом покажу, как круто будет!», - обратилась артистка к фанатам.