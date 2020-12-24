«Просила хорошего нового мужа»: Эвелина Бледанс показала фото с возможным избранником

Эвелина Бледанс продолжает интриговать подробностями своей личной жизни. Этим летом трижды бывавшая замужем Эвелина заявила о том, что у нее появился новый возлюбленный. Личность своего мужчины и подробности романа она, однако, предпочитает держать в тайне.

Сегодня в блоге Эвелины появился новый пост, который заставит подписчиков актрисы думать о том, что она вновь собирается замуж. Бледанс опубликовала фотографии с прогулки с мужчиной и подписала публикацию:

«Просила хорошего нового мужа. Получила. Мы подходим друг другу? #скоро P.S. Очень похож на моего реального». Поэтому тот ли это избранник, о котором в августе говорила Эвелина, еще неизвестно.

Подписчики, однако, уже сделали много комплиментов паре:

«Красивая пара. Милая, тебе только лучшее! Фантастическая женщина», «К хорошей жене любой муж подойдет», «Просила хорошего мужа, а Боженька дал еще и красивого», «Да ладно? Серьезно? Хороший артист, но я считаю, что это ему повезло!», «Очень красиво смотритесь вместе. Счастья вам».