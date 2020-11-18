Страсть, любовь и горечь расставания: Анастасия Стоцкая в первом клипе мюзикла «Шахматы»

Русский текст дуэта «Ты и я» (как и всего мюзикла) написал поэт и композитор, автор-исполнитель Алексей Иващенко, который не раз занимался переводом бродвейских мюзиклов. «Работать с оригинальным текстом Тима Райса было очень сложно, но безумно интересно, — признался он, — стихи в мюзикле отличаются, в первую очередь, колоссальным разнообразием ритмических рисунков и, как следствие, разнообразием стихотворных размеров, которые порой удавалось сохранить просто чудом».

Еще одна особенность премьерного видео заключается в том, что «Ты и я» снят прямо на сцене — в тех же условиях, в которых спектакль идет в ежедневном режиме. Многотонная трехуровневая декорация — ее части скользят по подмосткам, образуя необходимые сюжету локации; большой оркестр, разместившийся на самом верху — на высоте трехэтажного дома; многочисленные проекционные и светодиодные экраны, придающие шоу не только яркость и атмосферность, но и правдоподобно дополняющие место действия.

«Это уникальный опыт — задействовать в съемках видеоклипа сценическое пространство со всем его декорационным сетом. Однако весь масштаб и зрелищность постановки зрители смогут оценить только придя в Театр МДМ», — отметил Дмитрий Богачев.