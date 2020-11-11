Елена Летучая устроила зажигательное дефиле в наряде Барби
Фото: Instagram @elenapegas
Звезда демонстрирует походку от бедра и яркий образ. На ней — вечернее платье цвета помадной фуксии с корсетным лифом без бретелей. Наряд подчеркивает осиную талию и стройные бедра, а экстремально высокий разрез — бесконечно длинные и стройные ноги с обновленным на отдыхе загаром. Дополнили look туфли «Золушки» в тон платью и с мерцающими пряжками. Гамме образа вторит и мейкап с повышенным вниманием к чувственности губ. «Я одеваюсь быстро: сразу понимаю, как я хочу выглядеть» — прокомментировала видео Летучая.
Поклонники были щедры на комплименты для любимой ведущей. «Боже, какая шикарная женщина!», «Все прекрасно!», «А это привилегия красивых женщин — одеваться сразу», «С такой фигуркой все к лицу», «Платье невероятное!», «На это можно смотреть бесконечно», «Фигура, ноги — это просто с ума сойти» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @elenapegas
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