Елена Летучая устроила зажигательное дефиле в наряде Барби

Звезда демонстрирует походку от бедра и яркий образ. На ней — вечернее платье цвета помадной фуксии с корсетным лифом без бретелей. Наряд подчеркивает осиную талию и стройные бедра, а экстремально высокий разрез — бесконечно длинные и стройные ноги с обновленным на отдыхе загаром. Дополнили look туфли «Золушки» в тон платью и с мерцающими пряжками. Гамме образа вторит и мейкап с повышенным вниманием к чувственности губ. «Я одеваюсь быстро: сразу понимаю, как я хочу выглядеть» — прокомментировала видео Летучая.