Бывший муж Волочковой забрал к себе всех детей от прежних браков

Бывший муж балерины Анастасии Волочковой, миллионер Игорь Вдовин совсем скоро собирается жениться. В связи с этим событием его возлюбленная и будущая жена Елена Александрова рассказала о том, что живут они вместе с четырьмя его детьми от предыдущих браков.

«Мы живем большим домом, радуемся успехам друг друга и детей, которые тоже все живут с нами. У Игоря четверо детей от прошлых браков. Много путешествуем, разговариваем, читаем, работаем. Сейчас нам вообще столько известно друг о друге, что мы могли бы играть в покер с открытыми картами», рассказала она в беседе с MK.ru.

Она поделилась с журналистами известием, что совсем скоро они сыграют свадьбу — очень скромную, только для двоих, и, возможно, проведут медовый месяц наедине.

В том числе с отцом живет и 15-летняя дочь Анастасии Волочковой Ариадна.

Девочка переехала к отцу прошлой зимой и уже начала самостоятельно зарабатывать – она пишет картины и сама продает их в своем микроблоге в Instagram.

С мамой Ариадна, если судить по Instagram Волочковой, встречается не так уж часто, однако каждое ее появление вызывает множество восторженных комментариев.