Анастасия Волочкова в блестящем микроплатье показала эффектный образ для свидания
Фото: Instagram @volochkova_art
Волочкова выбрала миниатюрное коктейльное платье на тонких бретелях, которое акцентирует внимание на спортивные изгибы — за ними звезда балета пристально следит даже в отпуске. Облегающий наряд нескромной длины усыпан пайетками цвета шампань, которые ярко мерцают в свете ночных огней. Дополнили образ туфли горячо любимой Анастасией модели — с массивной пробковой танкеткой и плетением из кожи в оттенке золотистый металлик. Ювелирных конкурентов платью в аутфите не оказалось, за исключением массивного кольца. Макияж звезды традиционно сдержанный, в нюдовых тонах, прическа — с легкими и естественными локонами.
На турецком курорте Волочкова отдыхает с возлюбленным. Балерина отправилась в романтическое путешествие, заинтриговав поклонников публикацией в Instagram: «Мне кажется, что свадебное путешествие до свадьбы — это оригинально и по-волочковски». Однако уйти с головой в новые отношения артистке пока не удается: экс-любовник требует с нее 130 миллионов рублей. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @volochkova_art
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