Анастасия Волочкова в блестящем микроплатье показала эффектный образ для свидания

На турецком курорте Волочкова отдыхает с возлюбленным. Балерина отправилась в романтическое путешествие, заинтриговав поклонников публикацией в Instagram: «Мне кажется, что свадебное путешествие до свадьбы — это оригинально и по-волочковски». Однако уйти с головой в новые отношения артистке пока не удается: экс-любовник требует с нее 130 миллионов рублей. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @volochkova_art

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