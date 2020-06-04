Топик в обтяжку, чокер и яркая сумка: Настя Ивлеева примерила образ в стиле 2000-х и собрала комплименты

Комплименты от фанатов посыпались один за одним. «перестань уже так классно выглядеть», «Как всегда, топ», «Лучшая», «Просто огонь», «Красотка», «Балдеж», «Лучшая», «Красивая», «Богиня», «Какая женщина-то», «Хороша плутовка», «Стильно», — написали они под фотографией.

Во время самоизоляции Настя Ивлеева не раз экспериментировала с образами. Так, она впечатляла 6,2 млн своих подписчиков бирюзовым цветом волос и примеряла рыжий парик, за что ее сравнили с Миллой Йовович в «Пятом элементе». Также в день своего рождения блогер показывала, какой переехала в Москву несколько лет назад — с щечками и длинными темными волосами.

А какой образ Насти вам нравится больше?