Топик в обтяжку, чокер и яркая сумка: Настя Ивлеева примерила образ в стиле 2000-х и собрала комплименты
Фото: Instagram
29-летняя Настя Ивлеева опубликовала в Instagram фото, на котором предстала в образе в стиле 2000-х. Блогер надела полупрозрачный топик в обтяжку, широкий чокер и взяла яркую сумку.
Комплименты от фанатов посыпались один за одним. «перестань уже так классно выглядеть», «Как всегда, топ», «Лучшая», «Просто огонь», «Красотка», «Балдеж», «Лучшая», «Красивая», «Богиня», «Какая женщина-то», «Хороша плутовка», «Стильно», — написали они под фотографией.
Во время самоизоляции Настя Ивлеева не раз экспериментировала с образами. Так, она впечатляла 6,2 млн своих подписчиков бирюзовым цветом волос и примеряла рыжий парик, за что ее сравнили с Миллой Йовович в «Пятом элементе». Также в день своего рождения блогер показывала, какой переехала в Москву несколько лет назад — с щечками и длинными темными волосами.
А какой образ Насти вам нравится больше?
Фото и видео: Instagram
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