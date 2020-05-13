Настю Ивлееву в огненно-рыжем парике сравнили с Миллой Йовович в «Пятом элементе»

«Милла Йовович в "Пятом элементе"!», «Огонек!», «Как всегда, самая лучшая», «Апельсинка», «Класс!», «Огнище!», — полетели комплименты под фотографией Ивлеевой.

К слову это не первое ее перевоплощение во время самоизоляции, которую она коротает на даче. ранее Настя Ивлеева показывала фотографию с розовыми волосами.

А как вам кажется, Настя похожа на героиню Миллы?