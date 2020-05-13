Настю Ивлееву в огненно-рыжем парике сравнили с Миллой Йовович в «Пятом элементе»
Фото: Instagram
Настя Ивлеева показала в своем микроблоге фотографию в огненно-рыжем парике. «Перезаливчик», — лаконично прокомментировала она свой яркий образ.
Подписчикам перемены во внешности телеведущей и инста-звезды понравились и ее сравнили с героиней популярного фильма Люка Бессона Лилу.
Фото: Кадр фильма
«Милла Йовович в "Пятом элементе"!», «Огонек!», «Как всегда, самая лучшая», «Апельсинка», «Класс!», «Огнище!», — полетели комплименты под фотографией Ивлеевой.
К слову это не первое ее перевоплощение во время самоизоляции, которую она коротает на даче. ранее Настя Ивлеева показывала фотографию с розовыми волосами.
А как вам кажется, Настя похожа на героиню Миллы?
Фото и видео: Instagram, кадр фильма
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