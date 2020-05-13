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Настю Ивлееву в огненно-рыжем парике сравнили с Миллой Йовович в «Пятом элементе»

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Настя Ивлеева

Фото: Instagram

Телеведущая, заскучав в самоизоляции, решила кардинально сменить имидж.

Настя Ивлеева показала в своем микроблоге фотографию в огненно-рыжем парике. «Перезаливчик», — лаконично прокомментировала она свой яркий образ.

Подписчикам перемены во внешности телеведущей и инста-звезды понравились и ее сравнили с героиней популярного фильма Люка Бессона Лилу.

Милла Йоович в роли Лилу в «Пятом элементе»

Фото: Кадр фильма

«Милла Йовович в "Пятом элементе"!», «Огонек!», «Как всегда, самая лучшая», «Апельсинка», «Класс!», «Огнище!», — полетели комплименты под фотографией Ивлеевой.

К слову это не первое ее перевоплощение во время самоизоляции, которую она коротает на даче. ранее Настя Ивлеева показывала фотографию с розовыми волосами.

А как вам кажется, Настя похожа на героиню Миллы?

Фото и видео: Instagram, кадр фильма

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