Длинные темные волосы и милые щечки: Настя Ивлеева показала, какой приехала в Москву 5 лет назад

«Пять лет прошло с момента как я переехала в Москву... Карантин дело такое, от скуки можно и фотоальбомы разобрать. И я практически этим занялась. И осознала, что пошел шестой год... Ребята, признаться, я вообще не понимаю, куда так стремительно убежали эти годы. Где они? Я же вот только-только, будучи упитанной петербурженкой, бегала по московским ресторанам, устраиваясь на вакансию хостес», — поделилась воспоминаниями Настя.

Она призналась, что давно уже не мечтает, не ставит конкретных целей, как бывало раньше. Но все еще хочет ощутить вкус эмоций, когда идешь к своей мечте.

«5 лет назад у меня были более конкретные мечты, что ли... Переезд, условия жизни и кстати, я действительно загадывала себе "ТЭФИ". Правда, думала получить его будучи ведущей «Орла и Решки», но вышло все еще круче. Я получила их две и за исключительно личный проект, — написала она в микроблоге. — За 5 лет я многого достигла, факт! Но, вот сейчас мне 29 лет, и я понимаю, что могу и хочу еще больше. Хочу, как раньше, ощущать трепет и страх типа: "а получится ли?". Нужно замахнутся на что-то сильно большое, что будет на 10 голов выше остального».

Она также добавила, что теперь опять будет мечтать о чем-то грандиозном, ведь мечты сбываются. «Чтобы по прошествии пары лет, наткнуться на этот пост и сравнить, какие случились перемены, результаты, поражения и победы....», — отметила Настя Ивлеева.