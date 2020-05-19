Смело, ярко, необычно: Настя Ивлеева впечатлила поклонников бирюзовым цветом волос

Подписчики Ивлеевой не стали гадать, действительно ли она покрасила волосы или нет, а просто сошлись во мнении, что цвет ей очень даже идет, а также стравнили Настю с известной певицей Билли Айлиш: «Тебе очень идёт этот цвет», «Цвет супер», «Как всегда красива», «Лук крутой», «Волосы кайф», «Богиня», «Ты очень крутая, все прически тебе подойдут бомба», «Круто, необычно», «Тот самый человек, которому идёт любая стрижка и любой цвет волос», «Завидую твоему мужу», «Похожа на Билли Айлиш», «Это Билли Айлиш? А где Настя?», «Точно Билди Айлиш», «Пушка».