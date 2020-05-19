Смело, ярко, необычно: Настя Ивлеева впечатлила поклонников бирюзовым цветом волос
Фото: Instagram
На этот раз Настя, которая часто меняет цвет волос и примеряет дерзкие парики, опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с ярко-бирюзовыми волосами. Скорее всего это парик, с которым она уже как-то танцевала у шеста...
Фото: Instagram
Подписчики Ивлеевой не стали гадать, действительно ли она покрасила волосы или нет, а просто сошлись во мнении, что цвет ей очень даже идет, а также стравнили Настю с известной певицей Билли Айлиш: «Тебе очень идёт этот цвет», «Цвет супер», «Как всегда красива», «Лук крутой», «Волосы кайф», «Богиня», «Ты очень крутая, все прически тебе подойдут бомба», «Круто, необычно», «Тот самый человек, которому идёт любая стрижка и любой цвет волос», «Завидую твоему мужу», «Похожа на Билли Айлиш», «Это Билли Айлиш? А где Настя?», «Точно Билди Айлиш», «Пушка».
Фото: Instagram
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