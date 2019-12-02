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Дарья Мороз показала повзрослевшую дочь: «Девушке 9, она может позволить себе поэкспериментировать с имиджем»

Новое фото дочери Константина Богомолова и Дарьи Мороз — Анны — восхитило пользователей Сети.

«Когда девушке 9, она может позволить себе поэкспериментировать с имиджем», — пояснила звездная мама.

«Аннаконстантинна так выросла! Красавица и модница», «Какая желтенькая, деловая девушка...», «Такой умный вид)))», «Кокеточка?», «Очень даже стильно», «Вся в высокоодаренного Папу», «Да, папа! Но, Даша, тебя в ней вижу! Класс же?!», «А мне кажется одно лицо с мамой — пронзительный взгляд», «И мама совершенно не менее одаренная!!!! Все на маме и держится, абсолютно», «Мамины глаза!!! Прелесть», «Похожа на Вас, Дарья! Овал лица, носик», «Поэспериментировать с имиджем это в маму, главное, все классно», — обсуждают подписчики блога актрисы.

Фото и видео: instagram

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