31-летняя Ирина Шейк продемонстрировала новые формы в рекламной съемке для модного бренда

В начале апреля инсайдеры сообщили прессе, что супермодель Ирина Шейк стала мамой . Женщина попыталась скрыть дату рождения малышки — вероятнее всего, она появилась на свет в конце марта. Спустя месяц молодая мама продемонстрировала новые формы , а спустя два — «выгуляла» роскошную фигуру в Каннах. Сегодня Ирина опубликовала первый рекламный видеоролик, в котором она показала себя во всей красе.

Шикарные формы Шейк пришлись по вкусу представителям итальянского модного бренда Blumarine. Современные стандарты позволяют моделям, добившимся успеха, возвращаться к работе еще до того, как они возвращаются в «добеременные» формы. На некоторых кадрах Ирины выглядит как модель plus-size, но это вовсе не портит впечатления.

Впрочем, кадры из фотосессии, предназначенные для размещения в «глянцевых» изданиях и на рекламных щитах, вероятнее всего, подверглись более тщательной обработке.