Чуть больше месяца назад 31-летняя супермодель Ирина Шейк и 42-летний актер Брэдли Купер стали родителями. Две недели им удавалось скрывать этот факт, но позже СМИ сообщили, что у пары родилась девочка по имени Леа де Шейн.

Через месяц после рождения дочки Ирина Шейк показала роскошную фигуру в бикини. А сегодня — похвасталась внушительной грудью кормящей мамы.

Публикация от irinashayk (@irinashayk)Апр 28 2017 в 12:07 PDT

Очевидно, что на сделанных до беременности фотографиях размер одного из достоинств модели намного скромнее.

Фото: globallookpress.com, instagram.com