Чуть больше месяца назад 31-летняя супермодель Ирина Шейк и 42-летний актер Брэдли Купер стали родителями. Две недели им удавалось скрывать этот факт, но позже СМИ сообщили, что у пары родилась девочка по имени Леа де Шейн.
Через месяц после рождения дочки Ирина Шейк показала роскошную фигуру в бикини. А сегодня — похвасталась внушительной грудью кормящей мамы.
Очевидно, что на сделанных до беременности фотографиях размер одного из достоинств модели намного скромнее.
Фото: globallookpress.com, instagram.com