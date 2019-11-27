«Моя цель, чтобы она выздоровела»: Андрей Кончаловский не теряет надежду спасти дочь

Судьба дочери Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского беспокоит многих поклонников звездной пары. Шесть лет назад Мария, будучи 14-летним подростком, серьезно пострадала в аварии. Сейчас Маше 20 лет, она все еще находится под наблюдением врачей, а родители не теряют надежды на ее выздоровление. На многих фото и видео в блогах Юлии и Андрея подписчики замечают грусть.

Редкий комментарий отца девочки вселил надежду и в поклонников. «У Виктора Франкла главная философия: иметь силу — найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — признался Андрей в эфире «Познер».

Режиссер не раз признавался, что винит себя в том, что не уберег Машу — в момент аварии девочка не была пристегнута. Тяжелая черепно-мозговая травма лишила ее возможности насладиться юностью, перевернула жизнь ее родителей.

Passion.ru желает Марии сокрейшего восстановления!