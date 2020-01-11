«Вот это парочка!»: 46-летняя Юлия Высоцкая светится от счастья рядом с 82-летним мужем
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Фото: Instagram Юлии Высоцкой
46-летняя Юлия Высоцкая не скрывает, что благодаря спорту ей удается сохранять по-девичьи стройную фигуру. А совместные занятия скандинавской ходьбой дарят им с супругом заряд бодрости и хорошего настроения — именно об этом свидетельствуют новые кадры, которые актриса показала в Instagram. «Дождик, дождик / Кап-кап-кап… / Мокрые дорожки! / Все равно пойдём гулять!)) Палки взяли? Лыжи забыли!» — подписала Высоцкая снимки с 82-летним Андреем Кончаловским.
«А мы только что на вашего «Щелкунчика» в кино сходили, дети в восторге!» — «отчитался» Максим Галкин. — «Приятно», — ответила Юлия.
«Любуюсь и восхищаюсь вами!!!» — написал Игорь Крутой.
«Обожаю!!!» — призналась Хибла Герзмава.
«Замечательная пара!», «Юлия 🌷🌷🌷 Мне так нравится ваша пара и Сами вы — это пример вдохновляющей женщины», «Вот это парочка👍 класс!!!! Просто загляденье!!!», «Гармоничная Вы пара, нравитесь Вы мне!!!», «Самые-самые», «Похожи друг на друга!», «Ой....круууто как!», «Моя самая любимая и гармоничная, креативная, спортивная пара современного мира культуры 🎞 🎥 👫 Счастья вам 😊», «В единстве сила! Что там ☔️? Вы прекрасны!», «Супер! Очень вдохновляюще всегда! Здорово! Спасибо за энергию радости!», «Какие же вы красивые», — восхищаются подписчики.
А вам нравится эта пара?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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