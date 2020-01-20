Андрей Кончаловский обратился в полицию из-за пропажи 16-летнего сына

Сегодня в ряде российских СМИ появилось сообщение о пропаже сына режиссера Андрея Кончаловского. 16-летний Петр, ничего не сообщив родителям, не появился дома. Отец обратился в полицию, однако история закончилась хорошо: юноша нашелся сам, сообщает Telegram-канал Baza.

18 января Петр отправился тусоваться с друзьями, а утром 19 января в ОМВД Одинцовского района поступил сигнал: наследник известной семьи не появился дома, телефон был отключен. Однако через несколько часов ничего не подозревающий юноша появился на участке родителя: вернувшись поздно, он решил переночевать в гостевом доме.