Тимати похвастался бесстрашием 5-летней дочери, рассекающей волны на серфе: «Гордость распирает!»

«Мечта — кататься вместе с детьми. Не мог не поделиться, гордость распирает, просматривая видео, так как только разбирающийся человек может оценить насколько сложно самостоятельно (без толчка инструктора) разгрестись, встать и поехать в сторону растущей стенки волны в пять лет. Уверен, лет через шесть мы будем гонять все вместе с Ратмиром», — написал гордый отец.

«Обалдеть, умничка», «Как же круто», «Бесстрашная», «Алиса, жги!», — написали в комментариях под видео.

Тимур Юнусов начал учить Алису держаться на доске с ее самого раннего возраста. В недавно артист опубликовал забавную фотографию с малышом Ратмиром, лежащем на серфе.