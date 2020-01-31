Тимати похвастался бесстрашием 5-летней дочери, рассекающей волны на серфе: «Гордость распирает!»
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Фото: Instagram
Тимати не смог удержаться и похвалился перед миллионами подписчиков успехами Алисы в этом виде спорта. Артист отметил, что его распирает гордость за дочь, и отметил, что мечтает через несколько лет покататься уже втроем — с дочкой и сыном.
«Мечта — кататься вместе с детьми. Не мог не поделиться, гордость распирает, просматривая видео, так как только разбирающийся человек может оценить насколько сложно самостоятельно (без толчка инструктора) разгрестись, встать и поехать в сторону растущей стенки волны в пять лет. Уверен, лет через шесть мы будем гонять все вместе с Ратмиром», — написал гордый отец.
«Обалдеть, умничка», «Как же круто», «Бесстрашная», «Алиса, жги!», — написали в комментариях под видео.
Тимур Юнусов начал учить Алису держаться на доске с ее самого раннего возраста. В недавно артист опубликовал забавную фотографию с малышом Ратмиром, лежащем на серфе.
Тимати часто путешествует, и практически во всех поездках его сопровождает мама, которая помогает ему с воспитанием детей. Симона Юнусова много рассказывает про внуков. Однажды, отвечая на вопрос подписчика о путешествиях, она сказала, что мечтает показать им весь мир.
Фото и видео: Instagram
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