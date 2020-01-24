«Я старый сухарь»: Тимати оригинально поздравил Решетову с днем рождения и показал теплые семейные фото

В микроблоге артист опубликовал новые семейные фотографии и признался, что не может выразить свои эмоции «миленькими» словами.

«Я хотел написать что-то "миленькое" в этот день что бы ты порадовалась. Но я черствый старый сухарь и это неисправимо походу», — написал артист.