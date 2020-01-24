«Я старый сухарь»: Тимати оригинально поздравил Решетову с днем рождения и показал теплые семейные фото
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Фото: Instagram
Анастасия Решетова 23 января отметила день рождения. Отец ее ребенка и любимый мужчина — рэпер и бизнесмен Тимати в Instagram оригинально поздравил ее с праздником.
В микроблоге артист опубликовал новые семейные фотографии и признался, что не может выразить свои эмоции «миленькими» словами.
«Я хотел написать что-то "миленькое" в этот день что бы ты порадовалась. Но я черствый старый сухарь и это неисправимо походу», — написал артист.
Семья Тимати в полном составе отдыхает в Коста-Рике. Это место, по словам Анастасии Решетовой, для них особенное. «Тут же ровно год назад начала зарождаться новая маленькая жизнь — наш будущий сынок. А сегодня ему уже 3 месяца», — рассказывала молодая мать.
В отпуске приглядывать за детьми Тимати — Алисой и Ратмиром — помогает его мать Симона Юнусова. На своей странице в Instagram она показала, какие фотографии с отцом и Настей сделала внучка. «Не знаю, как Алиса это делает, но получается очень выразительно и стильно! Люблю черно-белое фото!», — призналась бабушка.
Напомним, дочь Тимати родила модель Алена Шишкова. Большую часть времени Алиса проводит с мамой и няней, а в выходные дни и в поездках за границу она бывает с папой и бабушкой.
Фото и видео: Instagram
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