passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Я старый сухарь»: Тимати оригинально поздравил Решетову с днем рождения и показал теплые семейные фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Тимати и Анастасия Решетова

Фото: Instagram

Возлюбленной рэпера исполнилось 24 года.

Анастасия Решетова 23 января отметила день рождения. Отец ее ребенка и любимый мужчина — рэпер и бизнесмен Тимати в Instagram оригинально поздравил ее с праздником.

В микроблоге артист опубликовал новые семейные фотографии и признался, что не может выразить свои эмоции «миленькими» словами.

«Я хотел написать что-то "миленькое" в этот день что бы ты порадовалась. Но я черствый старый сухарь и это неисправимо походу», — написал артист.

Семья Тимати в полном составе отдыхает в Коста-Рике. Это место, по словам Анастасии Решетовой, для них особенное. «Тут же ровно год назад начала зарождаться новая маленькая жизнь — наш будущий сынок. А сегодня ему уже 3 месяца», — рассказывала молодая мать.

В отпуске приглядывать за детьми Тимати — Алисой и Ратмиром — помогает его мать Симона Юнусова. На своей странице в Instagram она показала, какие фотографии с отцом и Настей сделала внучка. «Не знаю, как Алиса это делает, но получается очень выразительно и стильно! Люблю черно-белое фото!», — призналась бабушка.

Напомним, дочь Тимати родила модель Алена Шишкова. Большую часть времени Алиса проводит с мамой и няней, а в выходные дни и в поездках за границу она бывает с папой и бабушкой.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!