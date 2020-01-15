«Любовь»: мать Тимати показала нежные и милые фото артиста с детьми в обнимку
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Фото: Instagram
Трехмесячный сын Тимати и Анастасии Решетовой Ратмир впервые отправился к океану. Артист вывез всю семью отдыхать в Коста-Рике.
Мать артиста Симона Юнусова отдыхает с ними и рассказывает об отпуске в Instagram. Счастливая бабушка поделилась с подписчиками невероятно трогательными фотографиями с сыном и внуками.
«Релакс и любовь — этим пропитан горячий воздух Латинской Америки!», — написала она. На фотографиях Тимати нежно обнимает своих детей.
«Они будут дружить и любить друг друга всю жизнь», «Какие милахи», «Любовь», «Как приятно смотреть нам, а вам представляю, ведь тут все детки ваши и даже самый большой», — написали Симоне Юнусовой в комментариях.
Напомним, дочь Тимуру Юнусову родила модель Алена Шишкова, а сына — модель Анастасия Решетова. Она сама предложила назвать сына именем близкого друга Тимати — Ратмира Шишкова, с которым Тимур познакомился на «Фабрике звезд» (Ратмир погиб в ДТП в 2007 году, — прим. ред.).
Фото и видео: Instagram
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