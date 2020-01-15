«Любовь»: мать Тимати показала нежные и милые фото артиста с детьми в обнимку

Мать артиста Симона Юнусова отдыхает с ними и рассказывает об отпуске в Instagram. Счастливая бабушка поделилась с подписчиками невероятно трогательными фотографиями с сыном и внуками.

«Релакс и любовь — этим пропитан горячий воздух Латинской Америки!», — написала она. На фотографиях Тимати нежно обнимает своих детей.