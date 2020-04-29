Теряющая из-за скандала контракты Регина Тодоренко снимет фильм о домашнем насилии

Извинившись перед публикой, звезда решила снять фильм о домашнем насилии. Каким он будет — пока неизвестно, однако команда Регины Тодоренко обзванивает блогеров-феминисток и договаривается об интервью.

Так, блогер Александра Митрошина рассказала изданию Super, что ей поступило предложение дать интервью для проекта, который предполагали выпускать уже в эту пятницу. Однако позже съемки с ней были отменены.

Волну негатива в свою сторону Регина Тодоренко получила после того, как в одном из интервью сказала: «Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: "Боже, мой муж меня бьет!" — твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?». Позже в прямом эфире с главным редактором Glamour Иляной Эрднеевой, Регина попыталась оправдаться, но только ухудшила ситуацию, сообщив, что «психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой».