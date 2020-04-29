Теряющая из-за скандала контракты Регина Тодоренко снимет фильм о домашнем насилии
Фото: Instagram Регины Тодоренко
На днях из-за неосторожных высказываний Регины Тодоренко разгорелся настоящий скандал, в результате которого звезда «Орла и решки» лишилась не только титула «Женщина Года» по версии журнала Glamour, но и рекламных контрактов с такими крупными брендами как PepsiCo и Pampers.
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Я хочу еще раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как «заслужить насилие». Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться. Да, я оступилась и ошиблась!!!! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности. Теперь моя площадка в Инстаграм станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать! До вчерашнего момента я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия. За эти сутки, получив тысячи историй реальных женщин, я связалась с представителями фондов (Центр «Насилию.нет», Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сёстры», Кризисный Центр для Женщин, «ТынеОдна»), поддерживающих женщин, подвергшихся домашнему насилию, чтобы совместными СИЛАМИ доносить эту проблему до общества, а главное - выработать шаги по её искоренению! Женщине в такой ситуации нужна помощь, а не совет девушки с ОБЛОЖКИ!!! Прошу простить меня, если такое можно простить. 🙏🏻 Благодарю.
Извинившись перед публикой, звезда решила снять фильм о домашнем насилии. Каким он будет — пока неизвестно, однако команда Регины Тодоренко обзванивает блогеров-феминисток и договаривается об интервью.
Так, блогер Александра Митрошина рассказала изданию Super, что ей поступило предложение дать интервью для проекта, который предполагали выпускать уже в эту пятницу. Однако позже съемки с ней были отменены.
Волну негатива в свою сторону Регина Тодоренко получила после того, как в одном из интервью сказала: «Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: "Боже, мой муж меня бьет!" — твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?». Позже в прямом эфире с главным редактором Glamour Иляной Эрднеевой, Регина попыталась оправдаться, но только ухудшила ситуацию, сообщив, что «психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой».
Фото и видео: Instagram
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