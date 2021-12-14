Директор Лепса сообщил об ухудшении состояния здоровья артиста: «Случился гипертонический криз»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Буквально на днях поклонников музыканта поразила неприятная весть — Григорий и Анна Лепс разводятся после 20 лет совместной жизни. На фоне новости супруги получили огромное внимание к собственным персонам, возможно, именно этот момент повлиял на состояние артиста.
На днях он должен был выступить вместе с Ларисой Долиной на одном из новогодних мероприятий,однако, она сообщила о том, что ее коллега не смог прийти. «Сегодня был странный день: мне днем позвонили и объявили, что наш дуэт с Григорием Лепсом на сегодня отменяется из-за внезапной Гришиной болезни. Гриша, пожалуйста, поправляйся», — обратилась она к певцу в своем аккаунте в Instagram.
Также информацию о плохом самочувствии исполнителя хита «Самый лучший день» подтвердил и его директор. «У Григория сильно подскочило давление, случился гипертонический криз. Возможно, переволновался. Да и в принципе он гипертоник», — рассказал Владимир Урюпнин во время разговора с порталом «СтарХит».
Многие поклонники убеждены в том, что на его здоровье оказал негативное влияние процесс развода с супругой, заседание по которому состоится через неделю.
Фото: Instagram, Global Look press