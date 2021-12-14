passion.ru
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Директор Лепса сообщил об ухудшении состояния здоровья артиста: «Случился гипертонический криз»

На днях певец должен был выступить на одном из новогодних концертов, однако появиться на нем не смог из-за плохого самочувствия. Его директор Владимир Урюпин откровенно рассказал о том, что все же произошло с артистом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Григорий Лепс на премии Альтер Эго

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Буквально на днях поклонников музыканта поразила неприятная весть — Григорий и Анна Лепс разводятся после 20 лет совместной жизни. На фоне новости супруги получили огромное внимание к собственным персонам, возможно, именно этот момент повлиял на состояние артиста.

На днях он должен был выступить вместе с Ларисой Долиной на одном из новогодних мероприятий,однако, она сообщила о том, что ее коллега не смог прийти. «Сегодня был странный день: мне днем позвонили и объявили, что наш дуэт с Григорием Лепсом на сегодня отменяется из-за внезапной Гришиной болезни. Гриша, пожалуйста, поправляйся», — обратилась она к певцу в своем аккаунте в Instagram.

Также информацию о плохом самочувствии исполнителя хита «Самый лучший день» подтвердил и его директор. «У Григория сильно подскочило давление, случился гипертонический криз. Возможно, переволновался. Да и в принципе он гипертоник», — рассказал Владимир Урюпнин во время разговора с порталом «СтарХит».

Многие поклонники убеждены в том, что на его здоровье оказал негативное влияние процесс развода с супругой, заседание по которому состоится через неделю.

Фото: Instagram, Global Look press

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