Директор Лепса сообщил об ухудшении состояния здоровья артиста: «Случился гипертонический криз»

Буквально на днях поклонников музыканта поразила неприятная весть — Григорий и Анна Лепс разводятся после 20 лет совместной жизни. На фоне новости супруги получили огромное внимание к собственным персонам, возможно, именно этот момент повлиял на состояние артиста.

На днях он должен был выступить вместе с Ларисой Долиной на одном из новогодних мероприятий,однако, она сообщила о том, что ее коллега не смог прийти. «Сегодня был странный день: мне днем позвонили и объявили, что наш дуэт с Григорием Лепсом на сегодня отменяется из-за внезапной Гришиной болезни. Гриша, пожалуйста, поправляйся», — обратилась она к певцу в своем аккаунте в Instagram.