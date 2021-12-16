«Госпитализированный» Лепс лично вышел на связь и прокомментировал свое состояние

Все началось с того, что Лепс из-за плохого самочувствия не смог прийти на новогодний концерт, где должен был выступать дуэтом с певицей Ларисой Долиной — об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Поклонники начали переживать за музыканта, ведь буквально недавно сеть поразила информация о его разводе. Многие начали думать, что дело именно в этом: трагичная новость подкосила Лепса.

На связь вышел директор певца и сообщил, что ему действительно нездоровится, однако не все так плохо, как все начали предполагать. «У Григория сильно подскочило давление, случился гипертонический криз. Возможно, переволновался. Да и в принципе он гипертоник», — сообщал Урюпин.

Спустя время новая волна новостей накрыла и без того напряженную жизнь Лепса — сообщалось о том, что он попал в психиатрическую клинику. Дважды за неделю. На связь вновь вышел его директор. «Нет, это абсолютная глупость. Григорий Викторович дома находится, готовится к концерту, который состоится в воскресенье», — прокомментировал Владимир.

Теперь же и сам предмет обсуждений решил внести свою лепту. Певец ответил на видеозвонок журналистов. Он показал территорию своего дома и себя самого, находящегося там и ответил на интересующий всех вопрос: «Ну, я в больнице или я у себя дома? Вас неправильно информируют... Вам врут»

По словам Григория, с ним все отлично, а сам он сейчас активно занят рабочими вопросами и тратит все свои силы на подготовку к концерту.