Поклонники раскритиковали 44-летнюю Навку за схожесть с Варнавой и чрезмерное увлечение пластикой

44-летняя спортсменка опубликовала в Instagram стильное черно-белое фото и рассказала, какой, по ее мнению, должна быть леди.

«"Девушка должна уметь две вещи: быть сказочной и стильной". (с) Коко Шанель. И на мой взгляд, это только начало целого списка: и скромной, и умной, и мудрой, и терпеливой, и трудолюбивой и т. д.», — написала Татьяна Навка под фото.