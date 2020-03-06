Поклонники раскритиковали 44-летнюю Навку за схожесть с Варнавой и чрезмерное увлечение пластикой
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Фото: Instagram
44-летняя спортсменка опубликовала в Instagram стильное черно-белое фото и рассказала, какой, по ее мнению, должна быть леди.
«"Девушка должна уметь две вещи: быть сказочной и стильной". (с) Коко Шанель. И на мой взгляд, это только начало целого списка: и скромной, и умной, и мудрой, и терпеливой, и трудолюбивой и т. д.», — написала Татьяна Навка под фото.
«А носик-то совсем другой, новенький. Фотошоп или переделала?», «Какая вы красивая», «Я тоже была уверенна, что это Варнава», «Не похожа на себя», — написали фигуристке в комментариях.
Недавно Татьяна Навка показала свою мамe-красавицу и рассказала, что все женщины в ее семье не делали пластических операций, так как против любого вмешательства.
А как вам кажется: Татьяна внешне изменилась?
Фото и видео: Instagram
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