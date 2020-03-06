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Поклонники раскритиковали 44-летнюю Навку за схожесть с Варнавой и чрезмерное увлечение пластикой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Навка у ледяного самовара

Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась с подписчиками красивым снимком, но неожиданно нарвалась на критику.

44-летняя спортсменка опубликовала в Instagram стильное черно-белое фото и рассказала, какой, по ее мнению, должна быть леди.

«"Девушка должна уметь две вещи: быть сказочной и стильной". (с) Коко Шанель. И на мой взгляд, это только начало целого списка: и скромной, и умной, и мудрой, и терпеливой, и трудолюбивой и т. д.», — написала Татьяна Навка под фото.

«А носик-то совсем другой, новенький. Фотошоп или переделала?», «Какая вы красивая», «Я тоже была уверенна, что это Варнава», «Не похожа на себя», — написали фигуристке в комментариях.

Недавно Татьяна Навка показала свою мамe-красавицу и рассказала, что все женщины в ее семье не делали пластических операций, так как против любого вмешательства.

А как вам кажется: Татьяна внешне изменилась?

Фото и видео: Instagram

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