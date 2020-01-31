Навка удивила фанатов идеальным шпагатом: «Волочкова увидит, расстроится»

«Нереально, шедеврально», «Заставила нас восхититься и удивиться», «Высший пилотаж. Вы лучшая», «Как такое возможно?! Ищу под пяткой глазами подставку, и не вижу», «Где там невидимые веревки? Это невозможно», «Какая Вы крутая», «Мне кажется, что Вы можете все», «Вы Татьяна большая молодчина», «Ничего себе растяжка, молодец», «Таня, это просто шок, ты же не гимнастка, а такая растяжка, вот это Чемпионка в полном смысле», «Молодец Татьяна долго в спортивной форме, фигура как у девушки», «Достойно уважения!!!! Вот прям слов нет!!! Круто», — обсуждают восхищенные подписчики.

«Сейчас Волочкову затрясло», «Интересно))) а Волочкова так сможет???», «Волочкова отдыхает», «Волочкова увидит, расстроится», «Пусть Волочкова успокоится, она думала она самая самая», — сравнивают спортсменку с балериной.