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Навка удивила фанатов идеальным шпагатом: «Волочкова увидит, расстроится»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Навка с дочкой Надей

Фото: Instagram Татьяны Навки

44-летняя Татьяна Навка удивила и восхитила поклонников своей растяжкой.

Поклонники Татьяны Навки знают: она занимается йогой давно и может делать весьма сложные асаны. Однако иногда даже она сама не уверена в своих силах. «Думала не смогу, но мой тренер в меня верил», — написала спортсменка под фотографией, на которой она запечатлена в очень сложной позиции.

«Нереально, шедеврально», «Заставила нас восхититься и удивиться», «Высший пилотаж. Вы лучшая», «Как такое возможно?! Ищу под пяткой глазами подставку, и не вижу», «Где там невидимые веревки? Это невозможно», «Какая Вы крутая», «Мне кажется, что Вы можете все», «Вы Татьяна большая молодчина», «Ничего себе растяжка, молодец», «Таня, это просто шок, ты же не гимнастка, а такая растяжка, вот это Чемпионка в полном смысле», «Молодец Татьяна долго в спортивной форме, фигура как у девушки», «Достойно уважения!!!! Вот прям слов нет!!! Круто», — обсуждают восхищенные подписчики.

«Сейчас Волочкову затрясло», «Интересно))) а Волочкова так сможет???», «Волочкова отдыхает», «Волочкова увидит, расстроится», «Пусть Волочкова успокоится, она думала она самая самая», — сравнивают спортсменку с балериной.

Фото и видео: instagram

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