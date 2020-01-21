«Островная богиня»: Татьяна Навка в ярком купальнике похвасталась шоколадным загаром

В комментарии к посту в Instagram Навка подчеркнула, что рада оказаться в месте, где «не надо одеваться, краситься, можно ходить в шлепанцах». Тем не менее, в багаже спортсменке нашлось место множеству ярких нарядов, которые отлично смотрятся на фоне лазурного побережья и океанических просторов. Среди них оказался белый слитный купальник с пестрым флористическим принтом, который поставил акцент на загорелом теле фигуристки. Образ, не требующий лишних деталей, Навка дополнила легкой соломенной шляпкой, а от лучей жаркого солнца скрылась при помощи темных очков с цепочками.