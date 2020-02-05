Татьяна Навка показала молодую и красивую маму: «Ни одной операции, мы против хирургического вмешательства»

«Одинаково радостно смотреть, когда растут дети, и не стареет мама! Хвала небесам, что она — это неиссякаемый источник энергии, жизнелюбия и силы!!! И, как каждая истинная женщина, она ухаживает за собой. Поверьте, у моей мамы ни одной операции, мы против хирургического вмешательства, т.к., на наш взгляд, к ним следует прибегать только в крайних случаях! Все можно в этой жизни поддерживать, и красоту тоже, благодаря всевозможным технологиям, современным инновациям, косметологии», — пояснила она.

Именно врачи-косметологи помогают маме спортсменки обходиться без операций и оставаться красавицей и необыкновенно обаятельной женщиной.

«Фото без фотошопа и какой-либо косметики», — гордится дочь.