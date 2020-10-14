Татьяна Овсиенко опубликовала нежное фото с мужем, но ее жестко раскритиковали за пластику

Поклонники отметили, что пара выглядит гармонично и пожелали счастья. Но многие фолловеры звезды эстрады 1990-х отметили, что она стала уже неузнаваемой, и обрушились с критикой.

«Любви и расслабленного тела», «Танечка, красавица, счастья вам и любви!», «Это Овсиенко?», «Красивая пара», «Был бы милый рядом...», «Танечка, вы красавица», «Будьте счастливы, несмотря ни на какие сплетни», «Отличный выбор дома», «Желтая пресса с ума сошла... Такой бред пишут... Таня, счастья вам и вашей семье», «Танечка, вообще не узнала вас», «Это фотошоп или пластика?», — последовали комментарии.

Фанаты и раньше признавались, что их удивляет «новое» лицо Татьяны Овсиенко, отмечая, что она перестаралась с бьюти-процедурами.