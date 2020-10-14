Татьяна Овсиенко опубликовала нежное фото с мужем, но ее жестко раскритиковали за пластику
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Татьяна Овсиенко опубликовала в Instagram нежное фото с супругом Александром Меркуловым. На снимке брутальный мужчина трогательно обнимает свою хрупкую любимую женщину.
Поклонники отметили, что пара выглядит гармонично и пожелали счастья. Но многие фолловеры звезды эстрады 1990-х отметили, что она стала уже неузнаваемой, и обрушились с критикой.
«Любви и расслабленного тела», «Танечка, красавица, счастья вам и любви!», «Это Овсиенко?», «Красивая пара», «Был бы милый рядом...», «Танечка, вы красавица», «Будьте счастливы, несмотря ни на какие сплетни», «Отличный выбор дома», «Желтая пресса с ума сошла... Такой бред пишут... Таня, счастья вам и вашей семье», «Танечка, вообще не узнала вас», «Это фотошоп или пластика?», — последовали комментарии.
Фанаты и раньше признавались, что их удивляет «новое» лицо Татьяны Овсиенко, отмечая, что она перестаралась с бьюти-процедурами.
Фото: www.instagram.com/tatianaovsienko/
Татьяна Овсиенко и Александр Меркулов вместе уже много лет. Певица ждала возлюбленного, когда у того были проблемы с законом. В 2017 году Меркулов в эфире ток-шоу сделал любимой предложение. О свадьбе пара не сообщала, но сейчас влюбленные носят обручальные кольца.
Недавно в прессе начали муссировать информацию, что муж поднимает руку на Овсиенко, и из-за этого у нее случилась депрессия и проблемы с пагубными привычками. Татьяна жестко опровергла все домыслы, а нежными снимками с супругом окончательно уверила, что у них все хорошо.
Александр стал вторым супругом Татьяны Овсиенко. В первый раз она вышла замуж в 1993 году за музыканта и продюсера Владимира Дубовицкого (до этого он был женат на Ирине Аллегровой). Брак продлился 10 лет, но официально супруги развелись лишь в 2007-м. В союзе с первым мужем Татьяна усыновила 3-летнего мальчика Игоря. В 2015 году он подарил матери первого внука.
Фото: Instagram Татьяны Овсиенко, Anatoly Lomohov, Alexander Keltik, Igor Primak/ Global Look press
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