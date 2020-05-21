Ирина Салтыкова показала, как изменилась звезда 90-х Татьяна Овсиенко — фанаты не узнали ее
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
В сториз Instagram звезды 90-х Ирины Салтыковой появилась фотография, на которой она запечатлена с коллегами по сцене Татьяной Булановой и Татьяной Овсиенко. «Три девицы», — лаконично подписала Салтыкова снимок.
Фото: Instagram
И, если Салтыкова с Булановой узнаются за мгновение, то в чертах лица Овсиенко трудно разглядеть ту артистку, которую все помнят. Подписчики Ирины Салтыковой без устали делают ей комплименты за красоту и молодость, которые ей удается сохранять десятилетиями. А фолловеры Татьяны Овсиенко не скрывают, что не узнают ее.
На странице артистки в социальной сети под каждой ее фотографией появляются комментарии: «От прежней Овсиенко ничего не осталось», «Не узнать», «Ужас».
Пик популярности Ирины Салтыковой, Татьяны Булановой и Татьяны Овсиенко пришелся на конец 1990-х — начало 2000-х годов.
Фото: Instagram, Igor Primak, Anatoly Lomohov, lexander Keltik/ Global Look press
Видео: канал «Ностальгия»
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