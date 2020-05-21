Ирина Салтыкова показала, как изменилась звезда 90-х Татьяна Овсиенко — фанаты не узнали ее

И, если Салтыкова с Булановой узнаются за мгновение, то в чертах лица Овсиенко трудно разглядеть ту артистку, которую все помнят. Подписчики Ирины Салтыковой без устали делают ей комплименты за красоту и молодость, которые ей удается сохранять десятилетиями. А фолловеры Татьяны Овсиенко не скрывают, что не узнают ее.

На странице артистки в социальной сети под каждой ее фотографией появляются комментарии: «От прежней Овсиенко ничего не осталось», «Не узнать», «Ужас».