logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

51-летняя Татьяна Овсиенко мечтает стать матерью

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Татьяна Овсиенко с сыном Игорем

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Певица и ее возлюбленный готовы стать родителями.

В минувшем году возлюбленный Татьяны Овсиенко Александр Меркулов освободился из мест заключения. Пара счастлива в отношениях, а теперь мечтает о детях. 51-летняя певица согласна воспользоваться услугами суррогатной матери: «С Сашей об общих детях думаем. Александр предлагает суррогатную мать. Мальчик или девочка, неважно. Кого Бог даст. Хоть троих! Игорешка-то (первый сын Овсиенко. – прим. ред.) уже взрослый, а понянчиться еще хочется», — цитирует Татьяну «Антенна-Телесемь».

Отметим, что Татьяна Овсиенко не имеет родных детей. В первом браке с продюсером Владимиром Дубовицким певица усыновила ребенка из детского дома, когда мальчику было три года. В 2015 году Татьяна стала бабушкой — у нее родился внук, которого назвали Александром.

Фото: Anatoly Lomohov/Globallookpress, starface, instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: мы угадаем, кто вы по профессии
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой
Смело! Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике
Ольга Бузова продемонстрировала изящные изгибы своего тела в модной фотосъемке
«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности
Стройные ноги и стильное мини: 65-летняя Брижит Макрон восхитила образом на торжественном приеме