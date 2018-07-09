51-летняя Татьяна Овсиенко мечтает стать матерью

В минувшем году возлюбленный Татьяны Овсиенко Александр Меркулов освободился из мест заключения. Пара счастлива в отношениях, а теперь мечтает о детях. 51-летняя певица согласна воспользоваться услугами суррогатной матери: «С Сашей об общих детях думаем. Александр предлагает суррогатную мать. Мальчик или девочка, неважно. Кого Бог даст. Хоть троих! Игорешка-то (первый сын Овсиенко. – прим. ред.) уже взрослый, а понянчиться еще хочется», — цитирует Татьяну «Антенна-Телесемь».