Татьяна Навка показала, какой темноволосой красавицей была в студенческие годы

45-летняя Татьяна Навка опубликовала фото времен своего студенчества. На снимке трудно узнать нынешнюю знаменитую спортсменку. На фото юную Навку запечатлели с пышными темными волосами. И ракурс на снимке такой, что в молодой красавице не угадываются черты известной ныне фигуристки.

«С удовольствием принимаю эстафету от Маргариты Симоньян и присоединяюсь к интернет-акции #КнигаСтудента, которую в День российского студенчества запустил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Интеллектуально-социальный флешмоб, в ходе которого пользователи делятся с подписчиками в своих соцсетях любимой книгой, повлиявшей на мышление», — поделилась Татьяна