Татьяна Навка показала, какой темноволосой красавицей была в студенческие годы
Фото: www.instagram.com/tatiana_navka/
45-летняя Татьяна Навка опубликовала фото времен своего студенчества. На снимке трудно узнать нынешнюю знаменитую спортсменку. На фото юную Навку запечатлели с пышными темными волосами. И ракурс на снимке такой, что в молодой красавице не угадываются черты известной ныне фигуристки.
«С удовольствием принимаю эстафету от Маргариты Симоньян и присоединяюсь к интернет-акции #КнигаСтудента, которую в День российского студенчества запустил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Интеллектуально-социальный флешмоб, в ходе которого пользователи делятся с подписчиками в своих соцсетях любимой книгой, повлиявшей на мышление», — поделилась Татьяна
«Выделить невозможно, но есть несколько авторов и произведений, которые в подростковом и юном возрасте оставили у меня приятное послевкусие. Конечно же, это практически все литературное творчество Александра Дюма, "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл, когда-то в юности Скарлетт была моей любимой героиней с ее знаменитой фразой "Я подумаю об этом завтра", "Богач, бедняк. Нищий, вор" Ирвина Шоу, "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, "Поющие в терновнике" Колин Маккалоу, "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера, богатый мир произведений А.С. Пушкина, также обожаю А.П. Чехова, особенно его маленькие рассказы. И уже позднее романы и рассказы Пауло Коэльо. Коротко не получилось. Но, возможно, о книгах коротко и не стоит?», — продолжила Татьяна Навка.
Эстафету Татьяна Навка передала своим подругам певице Жасмин и бизнес-леди Ольге Слуцкер, а также дочери Александре и старшей дочери своего супруга Дмитрия Пескова Елизавете.
Фото и видео: Instagram Татьяны Навки
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram